Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.

Про це в ефірі ObozTV розповіла екснародна депутатка України, членкиня комітету з питань соцполітики Верховної Ради 8-го скликання Наталя Веселова, коментуючи індексацію пенсійних виплат.

"Підвищення, яке перенесли на осінь, передбачене законом, який ухвалила Верховна Рада 8-го скликання ще у жовтні 2017 року... Це пряме порушення закону, боо Кабмін прекрасно знав про ці підвищення, які повинні відбуватися на певних етапах", – наголосила Веселова.

За її словами, Кабмін в умовах браку коштів на осучаснення пенсій мав повідомити профільний комітет Верховної Ради і вирішувати проблему разом із парламентом, "а не ставити перед фактом всіх пенсіонерів і парламент, що хтось ухвалив якесь рішення".

"З 1 березня щороку також має відбуватися підвищення пенсій для тих пенсіонерів, у яких пенсія вища за прожитковий мінімум... Також підвищення пенсій має бути у зв'язку з підвищенням мінімальної пенсії", – зазначила екснардепка.

За її словами, якщо Кабмін має намір провести індексацію пенсій у вересні, люди восени повинні отримати доплату за пропущені місяці, починаючи з березня.

"Кабмін отримає купу позовів від пенсіонерів, якщо люди не отримають підвищення, яке їм гарантоване законом. Отримають купу позовів і будуть за рішенням суду – в індивідуальному порядку або в масовому – робити ці доплати", – заявила Веселова.

kh.vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке мало призвести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення щодо пенсій буде ухвалене "протягом року".

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська уточнила, що індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було минулого року, а тільки у вересні 2020-го. При цьому вона стосуватиметься тільки пенсіонерів старше 80 років. В середньому для них загальна надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.

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