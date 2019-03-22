"Ситуація не зміниться": на біткоїн обрушився найтриваліший спад

Біткоїн переживає найтриваліший спад у своїй десятирічній історії.

Сильні коливання вартості криптовалюти ставлять під сумнів її придатність до виконання однієї із головних функцій грошей – бути засобом накопичення, повідомляє "Новое время".

При цьому затяжний спад змушує прихильників цифрових валют затягнути паски, щоб пережити "криптозиму". Ціна біткоїна коливається у районі 4 тисяч доларів, що приблизно на 80% нижче, ніж пікова вартість у майже 20 тисяч доларів у грудні 2017 року.

Новини Біткоїн подешевшав і потягнув донизу криптовалютний ринок

За даними експертів, сумарна ринкова вартість всіх випущених криптовалют знизилася у порівнянні з січнем минулого року на 85%. Обсяги торгів на найбільших американських біржах падають протягом останніх 15 місяців.

Аналітики відзначають, що курс біткоїна рухається в основному за рахунок імпульсу, а його зараз немає. До інвестицій у криптовалюту намагалися залучити мейнстрімних інституційних інвесторів. Регулювання до цих пір залишається неясним, що відлякало потенційних клієнтів.

"Компанії, які виникли в цій сфері, перебувають під тиском. Ситуація не зміниться до наступного підйому. Прихильники криптовалют не знають, коли це може статися", – резюмували автори статті.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 2000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії із термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару й твердій валюті вони не становитимуть.

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