Силою на допит: силовики ГБР отримали "карт-бланш" щодо Гонтаревої

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) застосувати силу, щоб доставити на допит екс-главу Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтареву.

Про це йдеться в матеріалах судового рішення, яке суд опублікував на сайті прес-служби відомства.

Перебуваюча в Лондоні чиновниця фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва

Раніше детективи ГБР повідомили про виникнення об'єктивних підстав для допиту екс-глави НБУ, після чого 5 серпня їй була виписана і відправлена поштою повістка на допит, який повинен був відбутися 12 серпня 2019 року.

Згодом Гонтаревій знову виписали повістку про виклик на допит, який повинен був пройти 22 серпня, проте чиновниця не з'явилася без пояснення причин.

Пізніше екс-глава Нацбанку заявила, що в Лондоні її збила машина.

Нагадаємо, також OBOZREVATEL розповідав, як спливли дані про зв'язок Гонтаревої з "сім'єю" Януковича.

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