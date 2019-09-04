Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 18:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Силою на допит: силовики ГБР отримали "карт-бланш" щодо Гонтаревої

2.8т Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) застосувати силу, щоб доставити на допит екс-главу Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтареву.

Про це йдеться в матеріалах судового рішення, яке суд опублікував на сайті прес-служби відомства.

Перебуваюча в Лондоні чиновниця фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва

Новини
"Якщо зі мною щось трапиться": Гонтарева заявила про погрози Коломойського

Раніше детективи ГБР повідомили про виникнення об'єктивних підстав для допиту екс-глави НБУ, після чого 5 серпня їй була виписана і відправлена поштою повістка на допит, який повинен був відбутися 12 серпня 2019 року.

Згодом Гонтаревій знову виписали повістку про виклик на допит, який повинен був пройти 22 серпня, проте чиновниця не з'явилася без пояснення причин.

Пізніше екс-глава Нацбанку заявила, що в Лондоні її збила машина.

Нагадаємо, також OBOZREVATEL розповідав, як спливли дані про зв'язок Гонтаревої з "сім'єю" Януковича.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Валерія Гонтарєва
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да за бары эту с*ку и в Украину!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel