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11 листопада • оновлено в 18:31
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Силовики розкрили розкрадання на 50 млн в "Укрзалізниці"

1.4т
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Служба безпеки України (СБУ) викрила екскерівника одного з регіональних філій "Укрзалізниці" на розкраданні понад 50 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства. Незважаючи на те, що в СБУ не називають імені чиновника, видання "Українська правда" з посиланням на джерела стверджує, що мова йде про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішина, якого усунули ще в 2015 році.

Олексій Кривопішин

Олексій Кривопішин

pravda.com

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"Колишній керівник одного з регіональних філій "Укрзалізниці" ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Зокрема, він здав частину приміщень готелю "Експрес" в Шевченківському районі Києва, що призвело до нанесення економічних збитків державі", – стверджують в СБУ.

Зараз документуються й інші факти протиправної діяльності зловмисника. Кривопішину оголосили підозру в рамках кримінального провадження за статтями про розтрату, зловживанні владою та службовому підробленні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Служба безпеки України викрила групу осіб, які експортували з території Івано-Франківщини та Буковини незаконно вирубану деревину.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
корупція розкрадання Служба безпеки України Укрзалізниця
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