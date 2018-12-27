''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

В Україні помітили оголошення про продаж грошових купюр із рідкісними серійними номерами, які оцінюють у кілька разів дорожче номіналу.

Відповідні пропозиції з'явилися на сайті OLX. При цьому продавці заявляють про унікальність банкнот за різними критеріями.

Наприклад, користувач, який назвався Іваном, продає 200 гривень, номер яких починається з двох цифр "3" і ними ж закінчується.

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"Купюра із сильним числом бога! ЗЗ дві великі сильні трійки забезпечать вам гарний початок у будь-якій галузі. 33 у кінці не дадуть їм прогнутися та надійно закріплять розпочате без втрат. Я відповідаю", — запевняє автор оголошення.

Свій незвичайний товар Іван оцінив у 3333 гривні, більше, ніж у 16 разів дорожче за "собівартість".

Деякі користувачі продають банкноти з декількома сімками або іншими повторюваними серійними цифрами. Багато хто вказує, що такі купюри призначені для колекціонування.

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Раніше журналісти OBOZREVATEL перевірили на собі, як працюють інтернет-шахраї на популярних сайтах оголошень.