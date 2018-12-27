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''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

10.6тЧитати матеріал російською

В Україні помітили оголошення про продаж грошових купюр із рідкісними серійними номерами, які оцінюють у кілька разів дорожче номіналу.

Відповідні пропозиції з'явилися на сайті OLX. При цьому продавці заявляють про унікальність банкнот за різними критеріями.

Наприклад, користувач, який назвався Іваном, продає 200 гривень, номер яких починається з двох цифр "3" і ними ж закінчується.

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''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

"Купюра із сильним числом бога! ЗЗ дві великі сильні трійки забезпечать вам гарний початок у будь-якій галузі. 33 у кінці не дадуть їм прогнутися та надійно закріплять розпочате без втрат. Я відповідаю", — запевняє автор оголошення.

Свій незвичайний товар Іван оцінив у 3333 гривні, більше, ніж у 16 разів дорожче за "собівартість".

Деякі користувачі продають банкноти з декількома сімками або іншими повторюваними серійними цифрами. Багато хто вказує, що такі купюри призначені для колекціонування.

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''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

''Сильне число бога'': в Україні з'явилася нова схема легкого заробітку

Скріншот

Раніше журналісти OBOZREVATEL перевірили на собі, як працюють інтернет-шахраї на популярних сайтах оголошень.

Місце
Україна
Теги
бумажные деньгиинтернеткурйоз
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Красивые номера на телефонах закончились - перешли на подобный бред ))) Тупорылые кацапы должны быть в восторге!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Вот что с людьми автофекалия делает))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
минин евген, точно! )))
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минин евген
минин евген
Пупкин Сережа, автофекалия из людей делает кацапов, потом им (козломордым) в детстве делают лоботомию и они всю жизнь угомониться не могут, рассказывая направо и налево какая росися охуительная страна. и как замечатольно жрать на мусорных свалках санкционные продукты.
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