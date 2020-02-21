Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі.

"Це можна підтвердити реальними цифрами. Рік тому Україна позичала в гривні вдвічі дорожче (20%), ніж зараз (9%). Якщо ми продовжимо працювати у цьому напрямку, ресурси для нашої держави будуть дешевшати", – повідомив Гончарук під час звіту уряду в парламенті у п’ятницю, 21 лютого.

За його словами, водночас абсолютно всі рейтингові агентства поліпшили суверенний рейтинг країни.

"І те саме відбуватиметься навесні, якщо буде збережений той курс, який ми з вами взяли. Тобто ситуація макро поліпшується. Економіка надалі зростає. Вона продовжує зростати швидше, ніж у Європі", – повідомив Гончарук.

Водночас прем'єр визнав, що у четвертому кварталі темпи зростання знизилися.

"Це спричинено абсолютно об'єктивними факторами. Наприклад, у нас значно дешевший газ, ніж минулої зими, значно менше виробленої та спожитої електроенергії, і вона дешевша, ніж минулої зими", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується пришвидшення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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