Штрафи не перешкода: як українців змушують переплачувати за газ

В українців майже кожного опалювального сезону вимагають погасити прострочену заборгованність за комунальні послуги. І це протягом 3-х днів після отримання повідомлення, інакше будуть санкції. При цьому одна з основних проблем таких платіжок – облгази можуть нарахувати їх навіть тим, хто справно платить за комунальні тарифи. У першій частині аналізу теми з напівзаконними платіжками вже писали, що все можна вирішити у судах.

У другій частині OBOZREVATEL пояснив, що робити українцям, якщо до них прийшли неіснуючі борги.

Штрафи за незаконний перерахунок не зупинили монополістів

Через неузгодження обсягів газу зі стандартними умовами для операторів газорозподільчих мереж (ГРМ) були введені так звані виробничо-технологічні витрати (ВТВ), які мають компенсувати нестачу газу, що виникає в операторів розподілу. Вартість цих ВТВ закладена в тарифах операторів ГРМ, але вони стверджують, що виділених коштів мало – вони покривають фактичні втрати газу.

"Втрати газу не внесені у собівартість тарифу на розподіл і суди це підтверджують: НКРЕКП не виграла жодного суду за позовами операторів. Навпаки, суди ухвалюють рішення, що НКРЕКП незаконно заборонила робити перерахунки", – повідомив голова правління АТ "Харківгаз" Дмитро Новицький.

Водночас захисники прав побутових споживачів сподіваються на справедливість регулятора. "Згідно з методикою, питомі втрати газу визначаються операторами розподілу розрахунковим шляхом самостійно і враховуються у собівартості транспортування газу при затвердженні тарифів НКРЕКП. А зроблені облгаз-збутами донарахування призводять до повторної оплати споживачем наданих обсягів природного газу та можуть спричинити отримання неправомірної вигоди облгаз-збутами", – переконує адвокатка Юлія Жигалюк.

Насправді ж усе не так. За даними "Вінницягаз", найбільша складова у тарифі на розподіл газу оператора ГРМ – це виробничо-технологічні витрати.

"В 2013 році регулятор нам закладав у тариф вартість технологічного газу за ціною 3740 грн за тисячу кубометрів, а за фактом ми спокійно купували цей газ на ринку по 3600 грн. Але у 2018 році нам у тарифі виділили по 6 тис грн за тисячу кубів, а нам на ринку він коштував 12 тис грн за тисячу кубометрів. В результаті це призвело до збитків за 2018 рік на суму до 300 млн грн", – повідомив фінансовий директор "Вінницягаз" Сергій Кибитлевський.

Але ж пересічний споживач не повинен вникати в наявні перекоси у відносинах облгаз-збутів із регулятором. Отримавши "листи щастя" про перерахунок, споживачі засипали скаргами НКРЕКП. У результаті після проведених перевірок регулятор оштрафував більшість облгаз-збутів – кожного на 850 тис грн.

"У зв'язку із численними зверненнями побутових споживачів природного газу повідомляємо, що 23.11.2018 НКРЕКП було ухвалено 42 постанови (№ 1487-1528), які забороняють операторам ГРМ узгоджувати обсяги використаного природного газу побутовими споживачами зі стандартними умовами при здійсненні комерційних розрахунків", – повідомлення такого змісту розміщене на сайті НКРЕКП.

Операторів зобов'язали усунути зроблені порушення, дехто з них це зробив, але більшість проігнорувала розпорядження регулятора. Натомість облгаз-збути ініціювали низку судових справ проти вищезазначеного рішення НКРЕКП – і більшість з них виграли.

Облгаз-збути проти НКРЕКП

До прикладу, "Волиньгаз", вважаючи протиправною постанову від 23 листопада 2018 року № 1488, виграла справу в Окружному адміністративному суді Києва від 15 травня 2019 року. Звісно, що регулятор подав на апеляцію, але у липні оператор "Волиньгаз" виграв і цю справу у Шостому апеляційному адміністративному суді Києва. За даними експертки Марії Яковлєвої, за перемогу у суді оператор має подякувати Державній регуляторній службі, яка була долучена до судового позову як третя особа – про це свідчить рішення суду:

Якими будуть подальші дії державного регулятора, поки що не зрозуміло – редакція сподівається почути відповідь на це запитання, адресоване НКРЕКП. Проте вже цілком очевидно, що колізії у газовому законодавстві дозволяють різним судам ухвалювати рішення, протилежні за суттю – як на користь споживачів, так і на користь операторів розподілу газу.

Дивіться відео за темою:

Про широкий розмах одержаної операторами перемоги свідчить наведений нижче перелік номерів справ, за якими суди ухвалили рішення про незаконність скасування НКРЕКП прав операторів системи розподілу узгоджувати обсяги використаного природного газу побутовими споживачами зі стандартними умовами.

Доплачувати чи ігнорувати?

Що ж робити побутовим споживачам, яким продовжують надходити листи від облгазів із вимогою доплатити великі суми? Експерти радять: платити не потрібно, а краще надсилати скарги до НКРЕКП та звертатися з позовами до судів. До речі, споживач, якому прийшла платіжка з донарахованими сумами, буде приємно здивований, якщо зателефонує у кол-центр облгаз-збуту – там йому порадять не доплачувати!

Такі прецеденти зафіксовані після дзвінків у кол-центр ТОВ "Київоблгаз Збут" за тел. 044 394-91-04. "Працівниця Оксана, яку можна ідентифікувати за номером 1135, повідомила, що за період з жовтня 2018-го по вересень 2019 року ТОВ "Київоблгаз Збут" споживачу (прізвище редакція не розголошує) безпідставно донараховано за природний газ 5551,03 грн", – повідомила Жигалюк.

Виходить, що й самі оператори ГРМ не вірять у справедливість виграних ними судів?

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!