Штрафи за "євробляхи" відтермінують: у Зеленського пішли на поступки

Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.

Про це він сказав журналістам за підсумками наради в Мінінфраструктури, на якій обговорювалося це питання, передає "Лівий берег". Він нагадав, що президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради VIII скликання відповідний законопроект, але депутати його не ухвалили. Цей законопроект буде ухвалений Радою IX скликання, пообіцяв заступник голови ОПУ.

"Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде ухвалений і штрафні санкції будуть відстрочені. Протягом терміну, на який буде відстрочка, – три місяці, – ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати", – сказав він.

Формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, але Рябошапка визнав, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

"Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією і митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів", – сказав він.

"Єврономерам" продовжать пільги

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ не вважають за доцільне продовжувати мораторій на штрафи для авто на єврономерах.

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