"Штрафи на 10 млрд грн": Антимонопольний комітет взявся за тютюновий "картель"

Антимонопольний комітет може накласти понад 10 млрд гривень штрафів на найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс".

"Комітет звинувачує чотирьох найбільших виробників цигарок та ТОВ "Тедіс Україна" в змові з метою недопуску на ринок первинної реалізації сигарет будь-якої компанії крім "Тедіс". За наслідком такої змови, за версією АМКУ, ТОВ "Тедіс Україна" здобув та зберіг своє монопольне становище", – повідомила у Facebook ексдержавна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Зокрема АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна".

Крім того, комітет звернув увагу на ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПзІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн", ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", ТОВ "Тедіс Україна".

Загребельська наголосила, що АМКУ вже презентував свою позицію щодо розслідування, заперечення відповідачів та їх спростування, а також заслухав пояснення двох з чотирьох виробників.

Засідання було перенесено на п’ятницю, 27 вересня, на 9:30. У цей день комітет заслухає позицію інших відповідачів.

Прийняття АМКУ кінцевого рішення заплановано на четвер, 3 жовтня.

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Агія Загребельська Facebook

АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше АМКУ наклав на "Тедіс Україна" штраф у розмірі 431 млн грн за зловживання монопольним становищем, проте компанія оскаржила це рішення в суді.

Tedis Ukraine – створена в 2011 році як ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", у травні 2016 року її було перейменовано на ТОВ "Тедіс Україна".

Регіональна мережа компанії складається з 35 регіональних структурних підрозділів в Україні. Компанія є найбільшим дистриб'ютором сигарет в Україні: її частка на ринку, за даними АМКУ, становить понад 99%.

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