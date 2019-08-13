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"Сховав гроші у трусах": в Україні відомого активіста спіймали на великому хабарі

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У Житомирі співробітники правоохоронних органів затримали активіста Олександра Громова.

"Тільки що в Житомирі на великому хабарі затримали відомого активіста Олександра Громова, він же Абдухаліков", – пише Богдан Фещенко на Facebook.

За його словами, гроші при затриманні Громов сховав у трусах.

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Фещенко також зазначив, що затриманий активіст раніше хотів очолити Громадську раду при Житомирській облдержадміністрації.

Гроші при затриманні Громов сховав у трусах

Гроші при затриманні Громов сховав у трусах

Нацполіція у Житомирській області

Пізніше у поліції наголосили, що чоловік вимагав 30 тисяч доларів за неперешкодження у роботі підприємства шляхом створення довкола нього негативного суспільного резонансу.

"Встановлено, що керівник громадської організації неодноразово звертався особисто та надсилав смс-повідомлення очільнику підприємства з вимогами сплати коштів (одноразово – 30 тисяч доларів та щомісячно – по 5 тисяч доларів) за неперешкодження у його діяльності", – повідомили представники правоохоронних органів.

"У разі незгоди активіст обіцяв використати наявні ресурси громадськості для створення керівникові негативного іміджу та звільнення його у зв’язку з цим з посади", – резюмували представники Нацполіції.

За подібні дії йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Чоловік вимагав 30 тисяч доларів за неперешкоджання у роботі підприємства

Чоловік вимагав 30 тисяч доларів за неперешкоджання у роботі підприємства

Нацполіція у Житомирській області

За подібні дії йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років

За подібні дії йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років

Нацполіція у Житомирській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили начальника відділу Служби безпеки України, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Не смог пережевать, отрыгнул
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Serov Oleg
Serov Oleg
хороший маль..активист....
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