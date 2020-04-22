Головна Новини
22 квітня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Шмигаль хоче створити 500 тисяч робочих місць з зарплатами до 8 тисяч гривень

3.2т
Читати матеріал російською

Уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю РБК розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, владі важливо збалансувати заходи карантину і процеси відновлення економіки. "І тут я ще раз повернуся до тієї великої кількості робочих місць (близько 500 тисяч). Недорогих. Можу сказати умовно, поки ми ще вважаємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - заявив прем'єр.

Шмигаль хоче створити 500 тисяч робочих місць з зарплатами до 8 тисяч гривень

Він заявив, що це проста робота, на яку людина зможе прийти влаштуватися, і на наступний день вже її отримати. Як зазначив Шмигаль, наприклад, робітники потрібні, щоб класти бруківку або займатися озелененням.

"По-перше, ми таким чином приберемо у наших містах, районах і в цілому в Україні за допомогою такої кількості і такої якості робочих місць. По-друге, як я вже говорив, ми дамо можливість людям вже зараз заробляти мінімальні кошти", – сказав прем'єр.

Разом з тим він визнав, що зарплати у 8 тисяч гривень – на сьогоднішній день вистачить в кращому випадку тільки на їжу.

"Для того, щоб харчуватися, достатньо. Якщо розглядати одяг, інші предмети і засоби побуту, тоді згоден. Але я повторюю, це не відкладання, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити", - додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL , уряд України не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом.

Тим часом, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Робота в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
заробітчани
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
15
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
чп сосулька или ночная бабочка,жрицы остались не у тел в эвропе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Погонщики улиток или сортировщики рапса?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

  • Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать: в МОЗ озвучили план.

  • Лікар назвала предмет, який може переломити хід пандемії.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги