Шмигаль анонсував створення нових міністерств в Україні

В Україні створять міністерство екології (зараз екологічна політика об'єднана з енергетикою) і міністерство аграрної політики (зараз входить в блок питань економічного розвитку і торгівлі). Таким чином, незабаром в країні з'являться два нові міністри.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль. "Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології – це в порядку денному", – сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що попереднє об'єднання міністерств не дало того ефекту, якого очікувалв владв. "Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижних рослинах і вилов мотиля. З тих пір я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", – заявив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що в Україні може з'явиться окреме аграрне міністерство, а також посилений промисловий блок.

"Є кілька ідей. Перше – це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного спрямування в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віцепрем'єрами", – анонсував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єрміністр Денис Шмигаль в першому ж виступі у Верховній Раді пообіцяв підвищити пенсії і знизити зарплати міністрів. Фактично виправив "помилки" свого "попередника", на які вказав президент Володимир Зеленський. Слухняний і виконавчий – такими словами Шмигаля характеризує більшість його знайомих.

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