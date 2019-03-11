"Шматок аеропорту відпав": мережа висміяла нову НП у Криму

В окупованому Криму трапився зсув, який торкнувся частини аеропорту "Бельбек" під Севастополем.

"Трапився рух кількох тисяч кубічних метрів грунту, нижню його частину видавило в море. Виникла тріщина довжиною близько 120 метрів. Ширина блоку, що від'їхав, – близько 35 метрів", – заявив провідний науковий співробітник Морського гідрофізичного інституту РАН Юрій Горячкін, передають "Примечания".

Він зазначив, що практично по краю зсувного обриву встановлено огорожу аеродрому "Бельбек".

За словами Горячкіна, тепер огорожу аеропорту буде необхідно перенести не менше ніж на 150-200 метрів.

"Примечания"

"Примечания"

"Примечания"

Відповідний інцидент висміяли користувачі мережі.

"Шматок аеропорту "Бельбек" у них відпав", – пише блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Ну і слава богу! Що там, військових якісно привалило? Не розкопають?" – іронізує Ігор Рудченко.

"Н**рен воду зливати і каналізаційні колектори встановлювати на глинистих обривах. Бажаю сповзти повністю", – підсумував Міністр Ку.

шматок аеропорту Бельбек у них відпало https://t.co/xjB2mDv0cU - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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