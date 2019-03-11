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"Шматок аеропорту відпав": мережа висміяла нову НП у Криму

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В окупованому Криму трапився зсув, який торкнувся частини аеропорту "Бельбек" під Севастополем.

"Трапився рух кількох тисяч кубічних метрів грунту, нижню його частину видавило в море. Виникла тріщина довжиною близько 120 метрів. Ширина блоку, що від'їхав, – близько 35 метрів", – заявив провідний науковий співробітник Морського гідрофізичного інституту РАН Юрій Горячкін, передають "Примечания".

Він зазначив, що практично по краю зсувного обриву встановлено огорожу аеродрому "Бельбек".

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За словами Горячкіна, тепер огорожу аеропорту буде необхідно перенести не менше ніж на 150-200 метрів.

"Шматок аеропорту відпав": мережа висміяла нову НП у Криму

"Примечания"

"Шматок аеропорту відпав": мережа висміяла нову НП у Криму

"Примечания"

"Шматок аеропорту відпав": мережа висміяла нову НП у Криму

"Примечания"

Відповідний інцидент висміяли користувачі мережі.

"Шматок аеропорту "Бельбек" у них відпав", – пише блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Ну і слава богу! Що там, військових якісно привалило? Не розкопають?" – іронізує Ігор Рудченко.

"Н**рен воду зливати і каналізаційні колектори встановлювати на глинистих обривах. Бажаю сповзти повністю", – підсумував Міністр Ку.

"Шматок аеропорту відпав": мережа висміяла нову НП у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
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