"Найближчими тижнями": що готує "Слуга народу" для ФОП

У команді "Слуги народу" планують розібратися зі схемами у системі спрощеного оподаткування ФОП.

Для вирішення цього питання нова Верховна Рада вже найближчими тижнями продумає зміни до Податкового кодексу.

У чому суть змін і хто може бути "під ударом" – з'ясовував OBOZREVATEL.

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У партії "Слуга народу" обіцяють зайнятися тими компаніями, які через систему ФОП мінімізують податки;

Ця історія на нова в Україні. Багато організацій оформлюють своїх працівників як фізичних осіб. За такого формату вони платять за них всього 5% податку, а не 40%;

Всім відомо, що такою формою працевлаштування користуються і IT-компанії. Таким чином вони намагаються залишатися конкурентними на світовому ринку;

Експерти вважають, проблема дійсно є і її треба вирішувати. Але робити це потрібно системно, зберігаючи підтримку як IT-сфери, так і збільшуючи державні податки.

У чому проблема

В Україні дійсно актуальна схема з ухиленням від податків. Багато компаній замість того, щоб платити повноцінні суми, оформлюють своїх працівників як фізичних осіб-підприємців. За такого розкладу роботодавець звільняється від сплати 22% єдиного соціального внеску із заробітної плати.

Суми, як ми бачимо, суттєві. Логіка проста – компанію просто "розділяють" на кілька десятків ФОП. Виплати стають меншими, а податкова не в змозі консолідувати звітність і оцінити реальний оборот компанії.

ФОП третьої групи на спрощеній системі оподаткування сплачує до бюджету лише 5% від зароблених грошей плюс мінімальний місячний соціальний внесок (918 грн станом на лютий 2019 року).

Про проблему знають всі – як народні депутати, так і податкова. До слова, питання зі спрощеним оподаткуванням порушувалося і за минулої влади.

У лютому 2019 року Кабінет міністрів розробив законопроект, який пропонує заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців. Ідея викликала шквал критики серед представників IT-сектора.

Пом'якшити конфлікт вирішили у Верховній Раді. Там запропонували альтернативний варіант – нарощувати ставку для 5-ї групи. Підвищення буде поступовим, на 1% в рік і виросте до 10% доходу з 1 січня 2025 р.

Але, судячи з усього, у партії "Слуга народу" бачать розклад трохи інакше. Своє бачення озвучив кандидат у народні депутати від СН Данило Гетьманцев, який може обійняти посаду глави профільного податкового комітету. За його словами, як партія, так і Офіс президента, планують послідовно захищати спрощену систему оподаткування, зокрема це стосується працівників IT-галузі.

"На сьогодні ми розглядаємо можливості, можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, необхідно внести зміни до податкового законодавства, щоб не породжувати низку податкових суперечок.

Щоб це було зрозуміло, для всіх доступно, і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що найближчими тижнями до початку роботи Верховної Ради ми вже надамо певне рішення", – заявив Гетманцев.

Як вирішити проблему і які загрози

У ситуації зі знищенням схеми з ФОП є як очевидні позитивні моменти, так і потенційні ризики. Вони перш за все стосуються сфери IT. Річ у тім, що багато компаній реєструють своїх працівників як ФОП, платять 5% і залишаються конкурентними на світовому ринку послуг.

На думку IT-шників, якщо цю опцію прибрати, змусити їх платити податки, як і інших, є ризики втратити конкурентоспроможність. Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що сектор інформаційних технологій – це понад 3% вітчизняного ВВП.

Верховна Рада

Сукупний дохід галузі у 2017 році склав 3,6 млрд доларів, поступаючись тільки обсягам аграрної промисловості і металургії. На сьогодні в цій галузі задіяно понад 120 тис. фахівців.

На думку економіста Василя Невмержицького, система спрощеного оподаткування в Україні вимагає системного підходу. І вирішити проблему з мінімізацією податків можна, але не за одну мить.

"Як мені здається, проблемою треба зайнятися у три етапи. Перший – провести амністію капіталів. Потім переглянути податки з СПД (суб'єктів підприємницької діяльності). Зараз за одного працівника бізнес платить 40% податків. І третє – спрощені правила загалом з ведення бізнесу", – пояснив OBOZREVATEL Невмержицький.

Також економіст впевнений, новому скликанню Верховної Ради треба звернути особливу увагу на малий і середній бізнес. Тому загалом ідею з ФОП, а саме спрощеним оподаткуванням "ховати" не потрібно. І радикальні ідеї тут також не до місця.

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"Я б ще звернув увагу на американську модель оподаткування. Якщо компанія за рік заробляє мільйон гривень, то де-факто ділимо ці гроші на дві частини. Спочатку компанія оплачує всі необхідні і встановлені платежі – медичне страхування працівників, виплати до пенсійного фонду.

У неї залишається певна сума коштів, і саме ці гроші ми і оподатковуємо. При цьому робимо певну шкалу, щоб, наприклад, з 200 тисяч гривень була одна сума, з більшої цифри – інша", – наголосив Невмержицький.

Своє бачення реформи системи оподаткування мають і в партії "Голос". За словами одного з лідерів політсили, кандидатки у народні депутати Юлії Клименко, сьогоднішня спрощена система оподаткування виконує більше соціальну, ніж економічну роль.

"А чинна податкова система загалом – дуже складна і дорога для платників податків, репресивна, зарегульована і забюрократизована, з нерівними умовами для платників податків і різного роду пільгами для "особливо наближених".

Тому зміна системи спрощеного оподаткування повинна розглядатися тільки у комплексі з реформою Державної фіскальної служби і перетворенням її на сервісну організацію, реформою митниці і зупинкою контрабанди та збільшенням надходжень до бюджету, а також зміною кодексу законів про працю і прозорістю використання податків", – пояснила OBOZREVATEL Клименко.

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