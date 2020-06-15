У мережі розгорівся новий мовний скандал через McDonalds: українці відреагували

У мережі звернули увагу на те, що McDonalds в Україні пропонує тільки дві мови меню – українська та англійська. Можливість вибрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.

Скріншот став вірусним в мережі. Безліч українців відреагували на ситуацію.

Пост зі звинуваченнями McDonalds

"McDonald's Україна і Росія. Два погляди на демократію, толерантність і повагу до прав людей. У чому складність прописати меню російською, угорською, кримськотатарською та іншими мовами, визнаними популярними в Україні? Щоб без скандалів і хейту?" – написав Макс Назаров.

Мовний скандал з McDonalds

"Та, чесно кажучи, набридли вже міркування про право на російську мову, про те, що "за Конституцією" і т.п. Всі все прекрасно знають. І не тільки знають, але готові на шкоду бізнесу чинити. Це дивно, звичайно. Меню у фастфуді в Україні і в РФ. Мови", – написав Андрій Кислов.

Мовний скандал з McDonalds

"У зв'язку з великим кіпешем пояснюю свою позицію, я українець, знаю, розумію мову, але в цьому пості мова про повагу до клієнта, бізнес не повинен бути заполітизованим, тим більше сервіс, це явна дискримінація російськомовних українців, яких дуже багато. Потрібно, щоб був вибір: українська, англійська, російська. Це питання поваги і лояльності до клієнтів", – написав Євген Хурсін.

Мовний скандал з McDonalds

При цьому в самій компанії McDonalds уточнюють, що основною мовою комунікації виступає українська.

Пост McDonalds з реакцією

"Треба, шолі, взяти дабл чіз і випити капучино за здоровля здорової компанії", – написала Анна Бойко. Багато українців також висловили свою позицію в коментарях до посту.

мовний скандал

мовний скандал

мовний скандал

мовний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко заявила, що глядачі краще дивляться контент російською мовою. Вона розкритикувала квоти на українському ТБ для державної мови.