|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Шахти і заводи стоять: Тимчук назвав великий економічний провал "ДНР"

1.1тЧитати матеріал російською

У "ДНР" окупанти змушені закривати заводи і шахти, а працівників відправляти в неоплачувані відпустки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Він розповів, що на "Донецькому металургійному заводі" повністю припинена виробнича діяльність.

За його словами, все наявне обладнання було законсервоване, а робітників відправили в неоплачувані відпустки.

Шахти і заводи стоять: Тимчук назвав великий економічний провал "ДНР"

"У Донецьку на шахті ім. О. Скочинського через обвалення металевого мосту між сортувальним відділом і скіповим стволом, робітників шахти відправили в неоплачувані відпустки", — сказано в повідомленні.

Новини
"За місяць більше, ніж за рік!" Письменник-терорист Прилєпін поскаржився на "мор" у "ДНР"
Шахти і заводи стоять: Тимчук назвав великий економічний провал "ДНР"

Крім цього, зазначає Тимчук, також через відсутність коштів на ремонт і підтримання потужностей, відсутність ринків збуту і поставок сировини, керівництво Філії №2 "Єнакіївський металургійний завод" ЗАТ "Внешторгсервіс" має намір скоротити до 30% працівників заводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів — вони заповнені лише на 10%. Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Борисс Робот
Борисс Робот
аднака асвабадили...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки