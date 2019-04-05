Шахти і заводи стоять: Тимчук назвав великий економічний провал "ДНР"

У "ДНР" окупанти змушені закривати заводи і шахти, а працівників відправляти в неоплачувані відпустки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Він розповів, що на "Донецькому металургійному заводі" повністю припинена виробнича діяльність.

За його словами, все наявне обладнання було законсервоване, а робітників відправили в неоплачувані відпустки.

"У Донецьку на шахті ім. О. Скочинського через обвалення металевого мосту між сортувальним відділом і скіповим стволом, робітників шахти відправили в неоплачувані відпустки", — сказано в повідомленні.

Крім цього, зазначає Тимчук, також через відсутність коштів на ремонт і підтримання потужностей, відсутність ринків збуту і поставок сировини, керівництво Філії №2 "Єнакіївський металургійний завод" ЗАТ "Внешторгсервіс" має намір скоротити до 30% працівників заводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів — вони заповнені лише на 10%. Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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