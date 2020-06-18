Шахтарі мали стабільну роботу при 'Роттердам+', а сьогодні пішли на Київ – Волинець

Коли працювала формула "Роттердам+", вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу та зарплату, а зараз вони збираються їхати до Києва протестувати. Про це заявив народний депутат, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"При формулі "Роттердам+" ціна була 1700 гривень. Це було нижче, ніж коли завершилася, перестали цю формулу використовувати після тієї критики, яку порушував Герус, після тих заяв НАБУ тощо. А після цього ціна стрімко виросла вверх і пішов розбаланс у вугільній галузі", – сказав Волинець.

За його словами, внаслідок розбалансування у вугільній галузі та падіння попиту на вітчизняне вугілля шахти змушені йти на простій, причому не лише державні шахти. Окрім того, з державними шахтами не розрахувались за вже поставлене вугілля, внаслідок чого виникла значна заборгованість перед шахтарями по зарплатам.

"Шахта "Південнодонбаська №1" у Вугледарі, яка простояла більше 5 місяців, і ми ледве її включили, а зараз вугілля знову не потрібне. Шахта Мельникова в Луганській області вже 7 місяців на простої. Базова шахта. Держава закуповувала китайське високотехнологічне обладнання, за яке платить кредит, а шахта стоїть. Вугілля не потрібне. Водночас "Центренерго" увімкнули газомазутні блоки. Тобто вугілля взяли, його спалили і не розрахувалися з шахтарями. Там саме з державною компанією "Держвуглепостач", не розрахувалися з вугільними державними шахтами, які напряму постачали. Таку саму проблему створили для шахти "Краснолиманська", – розповів Волинець.

Депутат також повідомив, що 23 червня шахтарі планують виїжджати в Київ на протести, домагатись виплати заборгованостей.

"Вони збираються приїхати сюди надовго. Це шахтарі не тільки з державних шахт, а, наприклад, із приватних шахт", – сказав він.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т. зв. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.