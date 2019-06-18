Серіал "Чорнобиль" став мега популярним по всьому світу: як вплине на Україну

В Україні розраховують, що потік туристів в Чорнобиль збільшиться до 100 тис. у 2019-му році через успіху однойменного серіалу від HBO.

Як повідомляє CNBC, таким чином кількість туристів має збільшитися на 30 тис. в порівнянні з 70 тис. осіб у 2018 році.

За словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу. У травні 2019 він також побачив на 500 клієнтів більше, ніж у минулому році.

Туристичний сайт Kayak виявив, що попит на авіаквитки в Київ виріс на 18% з моменту виходу серіалу, а додаток Travel Hopper зафіксував збільшення на 8%.

Серіал "Чорнобиль"

"Поп-культура дійсно стимулює багато розмов і натхнення навколо туризму. Це може привести до поїздки, якої раніше не було", - пояснила експерт з подорожей в Hopper Ліана Корвін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міні-серіал "Чорнобиль" складається з 5 епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. В команді, яка створювала серіал, відзначали, що вибух - "найменш цікаве з того, що сталося", бо "Чорнобиль" - "не фільм-катастрофа, а людська історія".

Знімали серіал в Литві і Києві. Литву вибрали, тому що там є радянські будівлі і відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип'яті "грав" спальний район Вільнюса. У Києві знімали фінальні епізоди.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram