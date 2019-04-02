При средней продолжительности жизни в 72 года мы проводим на работе 14% этого времени, расходуем на ней основные запасы энергии. Если быть точным, то среднестатистический человек тратит на это около 90 тыс. часов (это равно 3 750 суткам, 125 месяцам или примерно 10 годам жизни). Ну и что, скажите вы, все мы ходим на работу? Но работа работе рознь. И если она не радует, а становится какой-то формой рабства, последствия не заставят себя ждать.

Опять обратимся к статистике. Треть менеджеров в Великобритании говорят, что теряют чувство юмора из-за работы. Почти 60% из них утверждают, что их работа “наградила” их бессонницей. Четверть американцев говорят, что работа является их главным источником стресса. При чем в США стресс от работы считается пятой по величине причиной смерти. В Японии также сотни рабочих ежегодно умирают от "karoshi" ‒ смерти от переутомления.

В Украине также есть свои проблемы в рабочих вопросах. К примеру, 64% украинцев пребывают в состоянии эмоционального выгорания и 22% из них утверждают, что основной причиной этого является недовольство работой.

Это все примеры того, как работа может ухудшать жизнь и привносить в нее лишь негатив. Однако некоторым из нас повезло больше ‒ мы любим то, чем занимаемся. И, как по мне, чтобы смирится с такой неотвратимой частью нашего существования, как работа, полюбить ее просто необходимо. Тут, конечно же, не все так просто. Заставлять себя и внушать чувства, которых нет, ‒ неверный путь. Нужно искренне проникнуться тем, что делаешь. Переживать это каждый день, приходя в офис и встречая коллег. Но и сама работа, окружение и отношение руководства должны располагать человека к таким чувствам.

Исходя из этого, я начал изменения именно с себя. Я понял, что нужно меньше бояться экспериментировать. Весомую часть рабочих задач со временем я начал делегировать, тем самым демонстрируя доверие к своим сотрудникам и давая им возможность реализовать себя. Это немного рискованно вначале, потому что результат может отличаться от ожиданий. Однако необходимо, если стремиться к хорошим результатам в долгосрочной перспективе. В коллективной работе необходимо принимать мнение других и уметь вместе находить сбалансированное решение.

Правильная, положительная атмосфера в коллективе ‒ это также фактор, который делает людей, часто выполняющих ежедневные рутинные дела, счастливей. Но чтобы создать эту атмосферу, нужно, в первую очередь, ответственно подойти к вопросу формирования команды. При подборе кадров мы опираемся на 5 основных ценностей, а именно: инициативность, ответственность, креативность, позитивное мышление и благонадежность.

Конкуренция на IT рынке серьезная и требует высокоэффективных решений и постоянной динамики роста. Именно тут приходит на помощь сильная команда с правильными ценностями. Мы усиливаем и мотивируем друг друга. Мы создаем для себя условия, которые способствуют творческому подходу к выполнению задач, умению находить удивительные решения в порой очень непростых обстоятельствах. Это особенно важно, когда ресурсы ограничены, а хочется расти и приносить все больше и больше пользы людям.

Такой подход к формированию команды долго вырабатывался, чтобы определить принципиально важные качества сотрудников. На каком-то этапе мы поняли, что эти качества нужно еще и дополнительно развивать в них. Мы проводим мероприятия, где могут поучаствовать не только наши работники, но и их дети. Мы всячески способствуем и поддерживаем самоорганизацию сотрудников. Например, проводим совместные активности в офисе и вне его, устраиваем праздники или как-то феерично поздравляем членов команды. Причем в этом могут проявиться и инициативность, и креативность, и позитив, и ответственность за результат, которые потом перейдут и на рабочие процессы.

Яркий пример ‒ поездка одного из отделов на рафтинг. Это прекрасный тимбилдинг, ведь рафтинг предполагает синхронную греблю. Даже изначально разобщенные люди вынуждены подстраиваться, иначе при неловком движении можно стать мишенью для весла соседа. Кроме этого, члены команды живут в палатках, поют песни под гитару, в целом позитивно коммуницируют. А вернувшись в офис у таких людей меняется отношение к коллегам, в работе, улучшается синхронизация в рабочих процессах.

А еще этому способствует совместное планирование ‒ годовое, квартальное, месячное, недельное, в котором принимают участие все сотрудники по своему направлению. Так команда чувствует себя не исполнителями указаний “сверху”, а со-создателями решения, которое двигает компанию к реализации своей миссии ‒ формированию прозрачной бизнес среды в Украине.

Вернемся к комфорту. Кроме того, чтобы сотрудникам было комфортно в коллективе, такие же ощущения должно вызывать и пространство, в котором они находятся большую часть недели. В офисе должно быть место для отдыха и игр, для уютного общения. В оформлении мы также даем возможность сотрудникам проявить себя, “обжить” свое место. Они могут украсить кабинеты по своему вкусу, разрисовать стену картиной, соответствующей их предпочтениям, изобразить какого-то киногероя, проявить другой креатив.

Все это уже дало и продолжает давать результаты. Сотрудники приходят на работу с улыбкой и стараются на протяжении дня сохранять такое же настроение. Если же вдруг кто-то заболел или столкнулся с иными проблемами, ему спешат на помощь коллеги. Люди в компании искренне, а не формально беспокоятся друг о друге и помогают. Знание этого делает пребывание рядом с сотрудниками приятным мне и моим коллегам.

“Компания мечты” ‒ это целое направление развития. Если его придерживаться, нужно все время расти над собой и развиваться. Хочешь изменений ‒ меняйся сам, и мне это нравится. В первую очередь тем, что многое в определенной степени зависит от меня.

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