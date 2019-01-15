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Середня зарплата зросте: скільки отримуватимуть українці у 2019 році

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В Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень.

При цьому у минулому році цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

У Мінфіні також очікують, що у 2020 році зарплати українців зростуть до 11 451 гривні, а у 2021 році — до 12 835 гривень.

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Згідно з прогнозом, номінальна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, у 2019 році зросте на 6,9%, у 2020 — на 6%, а у 2021 році — на 6,2%. У минулому році зростання зарплати склало 11%.

Міністерство фінансів також очікує, що до 2021 року рівень безробіття в Україні знизиться з нинішнього 9,3% до 8,3%.

Середня зарплата зросте: скільки отримуватимуть українці у 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, експорт українських товарів за 11 місяців 2018 року склав 43,2 млрд доларів. Таким чином, відповідний показник у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 9,9%.

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Теми
Зарплати в УкраїніПідвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
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