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27 березня • оновлено в 01:39
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Сечин розв'язав нафтову війну з Саудівською Аравією з дозволу Путіна – економіст

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Цінову нафтову війну між Росією і Саудівської Аравії можна охарактеризувати як особистий конфлікт глави "Роснєфті" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Про це написав шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

За його словами, бізнес-модель Сечіна характеризується максимальними ризиками, які були б неможливі без дозволу на те глави Росії Володимира Путіна.

Володимир Путін і Ігор Сечин

Володимир Путін і Ігор Сечин

krymr.com

"Не дивлячись на всю напругу, ця війна цін на нафту навряд чи стосується національних інтересів і найкраще розуміти її як боротьбу між Сечіним і Мухаммедом ібн Салманом. Наслідки цієї сутички будуть дорого коштувати обом країнам, а також американським виробникам сланців. І Саудівська Аравія, і Росія мають великі міжнародні валютні резерви, і швидше за все їх лідери утримають макроекономічний баланс", - підкреслив він.

При цьому економіст зазначив, що російська економіка через зниження цін на нафту ймовірно впаде, і схоже на те, що у Кремлі цього не розуміють. Коли це станеться, Путін швидше за все покарає Сечіна, як він і робить це час від часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб ./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Володимир Путін Ігор Сечин
Тег
нафта
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