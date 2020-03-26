Сечин розв'язав нафтову війну з Саудівською Аравією з дозволу Путіна – економіст

Цінову нафтову війну між Росією і Саудівської Аравії можна охарактеризувати як особистий конфлікт глави "Роснєфті" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Про це написав шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

За його словами, бізнес-модель Сечіна характеризується максимальними ризиками, які були б неможливі без дозволу на те глави Росії Володимира Путіна.

Володимир Путін і Ігор Сечин krymr.com

"Не дивлячись на всю напругу, ця війна цін на нафту навряд чи стосується національних інтересів і найкраще розуміти її як боротьбу між Сечіним і Мухаммедом ібн Салманом. Наслідки цієї сутички будуть дорого коштувати обом країнам, а також американським виробникам сланців. І Саудівська Аравія, і Росія мають великі міжнародні валютні резерви, і швидше за все їх лідери утримають макроекономічний баланс", - підкреслив він.

При цьому економіст зазначив, що російська економіка через зниження цін на нафту ймовірно впаде, і схоже на те, що у Кремлі цього не розуміють. Коли це станеться, Путін швидше за все покарає Сечіна, як він і робить це час від часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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