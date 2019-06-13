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Що буде з цінами на квартири в Києві: озвучений прогноз до осені

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У Києві влітку попит на житло впав, проте це не привело до зниження цін на нерухомість.

"Ціни ніяк не опустилися, абсолютно. За останній квартал навіть піднялися, зростання склало до 5%. Тому банки почали давати більше іпотеки і люди стали брати кредити. Це одразу позначилося на ринку", – повідомила ріелтор Юлія Смирнова, передає "Сегодня".

За її словами, за квадратний метр у новобудові економ-класу продавці просять від 16 тисяч гривень на етапі будівництва, і від 20 тисяч гривень – коли будинок уже зданий.

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Готову однокімнатну квартиру без ремонту на околиці можна придбати від 28 тисяч доларів, тобто від 745 тисяч гривень. Двокімнатні квартири в середньому на 30% дорожчі.

За прогнозами ріелторів, поступово будуть падати ціни на старі квартири. Водночас нове готове до заселення житло до осені може подорожчати до 5%.

Нове готове до заселення житло до осені може подорожчати до 5%

Нове готове до заселення житло до осені може подорожчати до 5%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні більшість покупців житла обирають новобудови. Крім того, останнім часом усе популярнішою стає концепція житлових комплексів "місто в місті".

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Ринок нерухомості
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