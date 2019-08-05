Що буде з курсом долара в Україні: економісти озвучили головні прогнози

В Україні аналітики прогнозують, що в найближчий тиждень гривня буде коштувати в межах 25 грн/$.

Хоча прогнози аналітиків різняться, усі впевнені – причин для падіння гривні немає. Усі прогнози можна розділити на три категорії, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Позитивний – курс долара продовжить падати і має всі шанси дійти до 24,7 грн/$. Таку думку, наприклад, розділяє аналітик Андрій Шевчишин.

Нейтральний – курс близько 25-25,5 грн/$. Аналітик Вадим Іосуб вважає, що найближчим часом варто очікувати помірного зниження курсу долара до гривні.

За його словами, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн/$, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн/$.

Песимістичний прогноз – наближення до "старої" психологічної позначки в 26 грн/$. Головний ризик – інтерес до українських цінних паперів – іноземці принесли в економіку 73,4 млрд грн.

"Це не просто більше, ніж в минулі роки. Ця сума порівнянна з трьома траншами МВФ. Проблема в тому, що всі вкладені гроші доведеться повертати. Як тільки зміниться кон'юнктура для інвесторів, які заходять в Україну з "гарячим" капіталом, вони почнуть виходити з ринку", – резюмував Шевчишин.

Аналітики прогнозують, що в найближчий тиждень гривня буде коштувати в межах 25 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас в Україні гривня у середу, 31 липня, у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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