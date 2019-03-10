Що буде з ''євробляхами'': в Раді прояснили долю нерозмитнених авто

В Україні після закінчення пільгового режиму розмитнення залишилося 263 тис. авто на єврономерах з порушенням термінів тимчасового ввезення або транзиту.

Що чекає на власників нерозмитнених "євроблях", розповіла в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП, глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Южаніна підкреслила, що частина водіїв "євроблях" не може розмитнити авто через банальну відсутність грошей.

"Мені здається, що 10% цих громадян – люди, які перебувають в складному фінансовому становищі і не змогли знайти кошти для розмитнення. Я зустрічалася з такими людьми. Це люди, у яких багато дітей, яким продали авто за 300 євро, які за всіма технічним характеристикам навіть автомобілем не варто називати... Для них сплата 1000 або 1500 євро для оформлення цього авто для проходження митних формальностей була не під силу", – зазначила вона.

Депутат зізналася, що не знає, як можна допомогти таким людям: "Якби ми встановили пільгу хоча б для якоїсь категорії громадян, це стало б новою діркою в законодавстві. Тому я у всіх таких громадян прошу вибачення і не знаю, як їм допомогти".

Решту автомобілів, за її словами, власники навіть не планують розмитнювати.

"Частина з них належить зокрема і таким активістам, які будуть провокувати надалі свої заходи біля Верховної Ради. А частина людей просто готує ці автомобілі до розбирання і здачі на металобрухт", – сказала Южаніна.

На питання про можливість введення пільг для частини "євробляхерів", Нардеп заявила: "Вочевидь Верховна Рада ніяких змін вже не проголосує, тому після закінчення терміну в травні просто настануть норми іншого законодавства, і закон треба буде виконувати".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пільговий період, протягом якого можна оплатити на 50% менший акцизний податок за авто на єврономерах, сплив 22 лютого, а 24 травня закінчиться так званий перехідний період, протягом якого "євробляхери" можуть вільно пересуватися на "єврономерах".

З кінця травня 2019 року штрафні санкції, які будуть застосовуватися до власників авто на єврономерах, зростуть до 170 тис. гривень. В окремих випадках автомобіль можуть навіть конфіскувати.

Зокрема, штрафи вводять: за водіння машини на єврономерах – 8,5 тис. гривень; повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 тис. гривень і заборона на водіння протягом року; якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 гривень; від 1 до 10 діб – 340 гривень; від 10 до 20 діб – 8,5 тис. гривень; від 20 до 30 діб – 85 тис. гривень; від 30 діб – 170 тис. гривень.

В Україні після закінчення пільгового режиму розмитнення залишилося 263 тис. авто на єврономерах з порушенням термінів тимчасового ввезення або транзиту. У Верховній Раді пояснили, що чекає на власників нерозмитнених "євроблях".

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