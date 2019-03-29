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Що буде з доларом в Україні після виборів: опублікований прогноз

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В Україні курс долара щодо гривні на наступному тижні може зрости до 27,3 грн/$.

"Долар на міжбанку ось уже місяць перебуває у діапазоні 26,3-27,3 грн, і впритул підійшов до верхньої його межі. На наступному тижні, коли будуть вже відомі результати першого туру президентських виборів, долар, ймовірно, досягне цієї межі", – повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, долар навіть може перевищити цю межу, але незначно.

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"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. На міжбанку він може торгуватися через тиждень приблизно 27,3 грн, а готівковий долар у банках – десь 27,2/27,4 грн", – резюмував Іосуб.

Що буде з доларом в Україні після виборів: опублікований прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Місце
Україна
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