Що буде з доларом в Україні після виборів: опублікований прогноз

В Україні курс долара щодо гривні на наступному тижні може зрости до 27,3 грн/$.

"Долар на міжбанку ось уже місяць перебуває у діапазоні 26,3-27,3 грн, і впритул підійшов до верхньої його межі. На наступному тижні, коли будуть вже відомі результати першого туру президентських виборів, долар, ймовірно, досягне цієї межі", – повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, долар навіть може перевищити цю межу, але незначно.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. На міжбанку він може торгуватися через тиждень приблизно 27,3 грн, а готівковий долар у банках – десь 27,2/27,4 грн", – резюмував Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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