СБУ наскочила з обшуками на велику мережу АЗС: підозрюють у "дружбі" з "ДНР"

Працівники Служби безпеки України 21 серпня провели обшуки у приміщеннях львівського та київського офісів ПАТ "Концерн Галнафтогаз", якому належить мережа заправок "ОККО".

Як повідомляє видання "Нафторинок" із посиланням на джерела, правоохоронці вилучили документацію і техніку. На час обшуків львівський офіс компанії також повністю знеструмили. За інформацією одного з джерел, компанію підозрюють у фінансуванні тероризму.

"Начебто СБУ знайшло докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей", - зазначило джерело.

У концерні відмовилися коментувати ситуацію, аргументуючи це підготовкою офіційної заяви.

Як повідомляла "Економічна правда", мережа автозаправних станцій "ОККО" продовжує роботу в окупованому Криму.

У прес-службі компанії "Концерн Галнафтогаз" пояснили, що автозаправні комплекси мережі "ОККО" в окупованому Криму були передані в оренду, проте право використання бренду орендарю не надавалося. Станом на кінець 2014 року "Галнафтогаз" володів 441 АЗС, зокрема 413 під брендом "ОККО".

Заправка "ОККО"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015-му році СБУ виявила, що мережа автозаправних станцій "Паралель" фінансує терористів на сході України.

Нагадаємо, в кінці липня у розробленому Мінфіном законопроекті "Про деякі зміни у сферах протидії відмиванню доходів, фінансування тероризму..." з'явилися нововведення, згідно з якими фінансові операції українців перевірятимуть не тільки в банках, але навіть у ломбардах. Більше того, якщо підозрілий переказ помітить податковий консультант, він зобов'язаний повідомити до державного органу моніторингу.