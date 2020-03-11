Нафтова війна з Росією: Саудівська Аравія різко збільшить поставки

Державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшить обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу.
При цьому напередодні нафтовий гігант вже підняв поставки на квітень до 12,3 млн барелів. Про це йдеться у пресрелізі Saudi Aramco.
Завдання щодо нарощування потужностей компанія отримала від Міністерства енергетики Саудівської Аравії.
Водночас аналітики відзначають, що додаткові закупівлі нафти споживачами у Саудівській Аравії можуть привести до скорочення покупок на спотовому ринку.
У свою чергу це може негативно позначитися на ринках, де компанії традиційно продають свою нафту у межах тендерів і спотових транзакцій, що вплине на Західну Африку і частину потоків російської нафти.
Завдання щодо нарощування потужностей компанія отримала від Міністерства енергетики Саудівської Аравії через нафтову війну з Росією
При цьому ціни на нафту еталонних в середу, 11 березня, виросли в ході азіатських торгів. Вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 38,02 долара за барель, що на 2,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,7% – до 34,94 долара за барель.
Котирування Brent
ICE Futures
Котирування WTI
ICE Futures
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 долари за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.
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