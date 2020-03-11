Нафтова війна з Росією: Саудівська Аравія різко збільшить поставки

Державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшить обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу.

При цьому напередодні нафтовий гігант вже підняв поставки на квітень до 12,3 млн барелів. Про це йдеться у пресрелізі Saudi Aramco.

Завдання щодо нарощування потужностей компанія отримала від Міністерства енергетики Саудівської Аравії.

Водночас аналітики відзначають, що додаткові закупівлі нафти споживачами у Саудівській Аравії можуть привести до скорочення покупок на спотовому ринку.

У свою чергу це може негативно позначитися на ринках, де компанії традиційно продають свою нафту у межах тендерів і спотових транзакцій, що вплине на Західну Африку і частину потоків російської нафти.

Завдання щодо нарощування потужностей компанія отримала від Міністерства енергетики Саудівської Аравії через нафтову війну з Росією

При цьому ціни на нафту еталонних в середу, 11 березня, виросли в ході азіатських торгів. Вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 38,02 долара за барель, що на 2,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,7% – до 34,94 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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