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27 квітня • оновлено в 10:46
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Saudi Aramco зірвала план ОПЕК щодо скорочення видобування нафти

12.1т
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Saudi Aramco вже почала скорочувати видобування нафти, незважаючи на те, що країни ОПЕК+ домовилися про зниження з 1 травня.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело в саудівській нафтовій промисловості.

Так, Aramco зменшує обсяги видобування з приблизно 12 млн барелів на добу до передбачених її зобов'язаннями 8,5 млн і може досягти цього цільового рівня дещо раніше за 1 травня.

Путін і бін Салман

Путін і бін Салман

Про намір достроково почати виконувати угоду ОПЕК+, яка покликана усунути нинішній дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, говорили раніше також Кувейт, Алжир, Нігерія.

Загальний обсяг скорочення в рамках ОПЕК+ повинен становити 9,7 млн барелів.

Через перевиробництво щотижня в сховища зараз надходить 50 млн барелів нафти, такими темпами до червня весь вільний простір для її зберігання буде вичерпано. У цьому разі ціна на нафту може досягати -100 доларів за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Теги
нафта Brent WTI
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
"Saudi Aramco сорвала план ОПЕК по сокращению добычи нефти" Чу бат ые, а срыв то в чём? Обделались в очередной раз ка ке лы...)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Животные паРРашные - где радость на мордах?))) Сильно это вам помогло - при том что свои цены арабы держат железно?
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2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо то не слышно вереска росейских обезьян! (с)
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Економіка

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