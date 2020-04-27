Saudi Aramco вже почала скорочувати видобування нафти, незважаючи на те, що країни ОПЕК+ домовилися про зниження з 1 травня.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело в саудівській нафтовій промисловості.

Так, Aramco зменшує обсяги видобування з приблизно 12 млн барелів на добу до передбачених її зобов'язаннями 8,5 млн і може досягти цього цільового рівня дещо раніше за 1 травня.

Путін і бін Салман

Про намір достроково почати виконувати угоду ОПЕК+, яка покликана усунути нинішній дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, говорили раніше також Кувейт, Алжир, Нігерія.

Загальний обсяг скорочення в рамках ОПЕК+ повинен становити 9,7 млн барелів.

Через перевиробництво щотижня в сховища зараз надходить 50 млн барелів нафти, такими темпами до червня весь вільний простір для її зберігання буде вичерпано. У цьому разі ціна на нафту може досягати -100 доларів за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в березні країни-учасниці ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок цього ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ у підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності 1 травня.

20 квітня певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії відбувся 20 квітня, – це спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

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