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САП завела справу на Порошенка: всі подробиці

14.4тЧитати матеріал російською

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідувати правомірність дій п'ятого президента Петра Порошенка.

Як повідомляє прес-служба САП в Facebook, справу завели після зустрічі керівника САП Назара Холодницького і колишнього власника компанії "Енергомережі" Дмитра Крючкова.

Також відомості в ЕРДР внесли щодо "керівництва деяких суб'єктів великого підприємництва, в статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

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Причиною стали відомості:

  • щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" і Фонду державного майна;

  • щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля;

  • щодо факту заволодіння посадовими особами ЗАТ "Нижньодністровському ГЕС" і ВАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном і коштами зазначених підприємств;

  • зловживання службовим становищем посадовими особами ВАТ "Черкасиобленерго" і ВАТ "Азот".

САП завела справу на Порошенка: всі подробиці

Крючков заявив, що наглядова рада "Центренерго" спільно з ФДМУ і низкою держслужбовців "розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів державного товариства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести зустріч зі своїм попередником – п'ятим президентом Петром Порошенком.

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Особи
Петро ПорошенкоНазар Холодницький
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Шел второй день полномочий нового президента...
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
процес пошел(Комбайновед)
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Звон Владимир
Звон Владимир
Не понял. А какое отношение к этому всему может иметь президент?
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