САП завела справу на Порошенка: всі подробиці

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідувати правомірність дій п'ятого президента Петра Порошенка.

Як повідомляє прес-служба САП в Facebook, справу завели після зустрічі керівника САП Назара Холодницького і колишнього власника компанії "Енергомережі" Дмитра Крючкова.

Також відомості в ЕРДР внесли щодо "керівництва деяких суб'єктів великого підприємництва, в статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

Причиною стали відомості:

щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" і Фонду державного майна;

щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля;

щодо факту заволодіння посадовими особами ЗАТ "Нижньодністровському ГЕС" і ВАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном і коштами зазначених підприємств;

зловживання службовим становищем посадовими особами ВАТ "Черкасиобленерго" і ВАТ "Азот".

Крючков заявив, що наглядова рада "Центренерго" спільно з ФДМУ і низкою держслужбовців "розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів державного товариства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести зустріч зі своїм попередником – п'ятим президентом Петром Порошенком.

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