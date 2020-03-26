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26 березня • оновлено в 16:29
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Санкції з Росії можуть зняти: генсек ООН звернувся до G20

5.6т
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставки продовольства і медичної допомоги в різні країни, в тому числі і Росію.

Про це йдеться в його листі до лідерів G20, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю до скасування санкцій, введених по відношенню до країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основним медичним товарам і медичної допомоги в боротьбі з Covid-19. Це час для солідарності, а не для ізолювання", - підкреслив Гутерреш.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерреш

5.ua

Він закликав лідерів G20 "зняти обмеження на транскордонну торгівлю, які впливають на доставку медичного обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з епідемією".

"Ми повинні створити умови і мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються мали рівні можливості для реагування на цю кризу", - заявив Гутерреш.

За його словами, "все, що не відповідає цьому зобов'язанню, призведе до пандемії апокаліптичних масштабів, яка торкнеться всіх нас". "Світ з нетерпінням чекає узгоджених і рішучих дій світових лідерів", - додав Гутерреш.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росії пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
ООН санкции
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
На украишке коронавирусомор с дефолтомором без всяких санкций, а даже с помощью #всегомира. А Россия справится!
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Никаких снятия санкций с этих режимов не может быть только ити до конца хотят жрать верните Крым хотят медикаменты верните домбасяо тогда посмотрим как быть дальше
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hunt andres
hunt andres
Литвиненко Александр, Забудь, убогий)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Болото страна балаболов... То санкции палезны, то призывают снять их. То борются с нищетой, то нищих становится с каждым годом больше. Я уже начинаю верить в то что плешивый и вправду завербован и делает все в интересах пендосов. Вот реально если омерика главный враг, то чем он ей навредил за 20 лет? Накачал наличкой их банки? Создал образ врага которого Америка ставит на место и при этом выглядит авторитетной? Америка живёт всё лучше, а расея просто поддерживает существование.
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