Санкції з Росії можуть зняти: генсек ООН звернувся до G20

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставки продовольства і медичної допомоги в різні країни, в тому числі і Росію.

Про це йдеться в його листі до лідерів G20, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю до скасування санкцій, введених по відношенню до країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основним медичним товарам і медичної допомоги в боротьбі з Covid-19. Це час для солідарності, а не для ізолювання", - підкреслив Гутерреш.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 5.ua

Він закликав лідерів G20 "зняти обмеження на транскордонну торгівлю, які впливають на доставку медичного обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з епідемією".

"Ми повинні створити умови і мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються мали рівні можливості для реагування на цю кризу", - заявив Гутерреш.

За його словами, "все, що не відповідає цьому зобов'язанню, призведе до пандемії апокаліптичних масштабів, яка торкнеться всіх нас". "Світ з нетерпінням чекає узгоджених і рішучих дій світових лідерів", - додав Гутерреш.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росії пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

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