Санкції в дії: УЗ не пустила в Україну цистерни з російським скрапленим газом

Підрозділи "Укрзалізниці" не пропустили через російсько-українські прикордонні переходи близько 160 цистерн зрідженого вуглеводневого газу.

Відповідні дії викликані вступом в силу указу президента України про санкції проти Росії, повідомляє enkorr.

За словами джерела в УЗ, цистерни, яким заборонили в'їзд, належали російським компаніям, які фігурують в "чорному списку".

Крім того, було розгорнуто ряд піввагонів, власники яких також потрапили під санкції.

У виданні зазначають, що прямий імпорт російського ЗВГ в Україні здійснює швейцарський трейдер Proton Energy Group SA. Середньомісячний обсяг поставок становить приблизно 40 тис. тонн або близько 30% ринку в січні-травні 2018 року.

Покупцями в Україні виступають найбільші трейдери і роздрібні мережі: ОККО, WOG, БРСМ-Нафта, КЛО, "Автотранс", GT-Group та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.