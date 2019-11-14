Коломойському приготуватися? НАБУ несподівано взялося за справу ПриватБанку

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка передав у Національне антикорупційне бюро України справу про виведення багатомільярдних коштів з ПриватБанку до його націоналізації.
У такий спосіб тепер НАБУ буде єдиним правоохоронним органом, який розслідує схеми олігарха Ігоря Коломойського, повідомив журналіст, депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.
"Про це розповів Артем Ситник (директор Національного антикорупційного бюро. – Ред.) під час нашої бесіди", – зазначив Лещенко.
"Тому в недалекому майбутньому не дивуйтеся, якщо станете свідком інформаційної атаки на НАБУ з боку телеканалів Коломойського і підконтрольних йому нардепів", – резюмував журналіст.
Тепер НАБУ буде єдиним правоохоронним органом, який розслідує схеми олігарха Ігоря Коломойського
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
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