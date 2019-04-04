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Руйнівна для Росії газова директива ЄС схвалена: підсумки голосування

9.8тЧитати матеріал російською

Європарламент остаточно схвалив поправки до газової директиви, що охоплюють морські газопроводи, зокрема російські "Північні потоки".

Про це свідчать результати голосування пленарної сесії ЄП, передає "РИА Новости". Євродепутати переважною більшістю проголосували на користь документу на пленарній сесії ЄП. Тепер очікується заключне схвалення поправок Радою країн ЄС на рівні міністрів.

"Сьогодні ми завершуємо еру зовнішніх монополій на газовому ринку ЄС, яка роками змушувала споживачів платити набагато вищі рахунки за електроенергію. Це чудові новини для наших громадян, промисловості та нашої спільної безпеки в ЄС", — передає ТАСС слова глави комітету з промисловості, досліджень та енергетики, польського євродепутата Єжи Бузека, який став автором проекту

Згідно із законопроектом, нові і чинні газопроводи з третіх країн до Євросоюзу в територіальних морях держав ЄС мають відповідати певним правилам, які зараз поширюються на наземні труби.

Руйнівна для Росії газова директива ЄС схвалена: підсумки голосування

Серед них поділ діяльності з видобутку і транспортування газу, так званий "анбандлінг", тобто коли компанія не може видобувати "блакитне паливо" і водночас володіти трубопроводом у ЄС, по якому його доправляють.

Нововведення газової директиви:

  • половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;

  • оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;

  • Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.

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Зазначається, що компанія Nord Stream 2 AG, створена для планування, будівництва та експлуатації "Північного потоку-2", належить "Газпрому", який планує прокачувати газ по цій трубі. Що стосується чинного "Північного потоку", то компанія Nord Stream AG займалася будівництвом і є оператором газопроводу, її мажоритарний акціонер також "Газпром" із часткою у 51%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Теги
Північний потік - 2РосіяЄвросоюзгаз
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Та Зеля всё порешает.Труба -газпрому,газ-народу.Делов то
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Livesey David
Livesey David
Хвостоголовые, вас опять наеbали, потому что Германия может ограничивать действия данной директивы, как это будет работать, см. Северный Поток vs OPAL.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Livesey David, вот-вот, начнут замерзать и пересмотрят любые директивы!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А в чем разрушение для России то? В том что газопроводом владеет ГАЗПРОМ?
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