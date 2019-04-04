Руйнівна для Росії газова директива ЄС схвалена: підсумки голосування

Європарламент остаточно схвалив поправки до газової директиви, що охоплюють морські газопроводи, зокрема російські "Північні потоки".

Про це свідчать результати голосування пленарної сесії ЄП, передає "РИА Новости". Євродепутати переважною більшістю проголосували на користь документу на пленарній сесії ЄП. Тепер очікується заключне схвалення поправок Радою країн ЄС на рівні міністрів.

"Сьогодні ми завершуємо еру зовнішніх монополій на газовому ринку ЄС, яка роками змушувала споживачів платити набагато вищі рахунки за електроенергію. Це чудові новини для наших громадян, промисловості та нашої спільної безпеки в ЄС", — передає ТАСС слова глави комітету з промисловості, досліджень та енергетики, польського євродепутата Єжи Бузека, який став автором проекту

Згідно із законопроектом, нові і чинні газопроводи з третіх країн до Євросоюзу в територіальних морях держав ЄС мають відповідати певним правилам, які зараз поширюються на наземні труби.

Серед них поділ діяльності з видобутку і транспортування газу, так званий "анбандлінг", тобто коли компанія не може видобувати "блакитне паливо" і водночас володіти трубопроводом у ЄС, по якому його доправляють.

Нововведення газової директиви:

половину потужності труби повинні залишити для незалежних компаній;

оператором газопроводу має бути не пов'язаний з "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а незалежна компанія;

Німеччина отримає право обмежувати дії директиви за згодою з Єврокомісією.

Зазначається, що компанія Nord Stream 2 AG, створена для планування, будівництва та експлуатації "Північного потоку-2", належить "Газпрому", який планує прокачувати газ по цій трубі. Що стосується чинного "Північного потоку", то компанія Nord Stream AG займалася будівництвом і є оператором газопроводу, її мажоритарний акціонер — також "Газпром" із часткою у 51%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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