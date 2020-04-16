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16 квітня • оновлено в 11:49
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Рубль подешевшав: позначилася невизначеність на ринку нафти

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Рубль трохи подешевшав до долара у ході торгів на "Московської біржі" в четвер, 16 квітня, і подорожчав до євро на тлі невизначеності на ринку нафти.

Так, згідно з отриманими даними, станом на ранок долар подорожчав на 19 копійок до 75 рублів. Євро в цей же час подешевшав на 9 копійок до 81,56 рублів.

Рубль подешевшав: позначилася невизначеність на ринку нафти

Заступник керівника ІАЦ "Альпарі" Наталя Мільчакова заявила, що курс рубля цілком і повністю залежить від ситуації на ринку нафти: подорожчає "чорне золото" – виросте і курс російського рубля.

"Якщо ж навпаки, ціни будуть рухатися до 20 доларів за барель і навіть нижче, зміцнення рубля чекати не доведеться. Не допоможуть навіть активні продажі іноземної валюти, які проводить Банк Росії. Однак нового обвалу курсу рубля не очікуємо", – розповіла вона.

Рубль подешевшав: позначилася невизначеність на ринку нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, котирування еталонних марок нафти слабо дорожчають у четвер, 16 квітня, після сильного падіння днем раніше на даних про зростання запасів у США і на прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про спад глобального попиту.

Також відзначимо, що російський рубль увечері 15 квітня істотно подешевшав щодо євро і долара. На тлі чергового обвалу нафти рубль показав найгірший курс за тиждень.

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Теми
Валютний ринок Курс валют
Місце
Росія
Теги
долар євро рубль
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