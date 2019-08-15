Рубль обвалився до рекордної позначки: що трапилося

У Росії курс долара перевищив позначку 66 рублів, а курс євро – 74 рублі вперше з квітня.

Падіння російської валюти відбулося на тлі зниження цін на нафту і негативної кон'юнктури світових ринків капіталу, повідомляє "Сегодня".

Зокрема перші угоди щодо долара на Московській біржі відбулися в діапазоні 65,70-65,75 руб., а до 14:00 за київським часом досягли 66,55 руб./дол. Євро до цього часу торгувався по 74,13 рубля.

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"Формуванню негативної динаміки російського рубля в основних валютних парах, на думку експертів "Інтерфакс-ЦЕА", сприяє нестабільна ситуація на світових ринках капіталу через побоювання інвесторів про можливу рецесію в найбільших економіках світу на тлі загострення торговельного конфлікту між США і Китаєм, що негативно відбивається і на динаміці товарних ринків", – зазначають експерти "Інтерфакс-ЦЕА".

Водночас із цим тиск на нафтовий ринок чинить опублікована у Сполучених Штатах статистика щодо запасів.

Згідно зі звітом американського міністерства енергетики, товарні запаси нафти за минулий тиждень зросли на 1,58 млн барелів. Це стало несподіванкою для ринку, який чекав на скорочення запасів на 2,5 млн барелів.

Курс долара перевищив позначку 66 рублів, а курс євро – позначку в 74 рублі вперше з квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку із погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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