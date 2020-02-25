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25 лютого • оновлено в 14:54
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Рубль обвалився через паніку навколо епідемії коронавірусу

6.6т
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Рубль на відкритті торгів на Московській біржі у вівторок, 25 лютого, впав до долара і євро.

Російська валюта пішла вниз на тлі посилення страхів з приводу поширення коронавірусу. Про це свідчать дані торгового майданчика.

Станом на 12:00 за київським часом курс долара виріс на 1,3% і склав 65,36 рубля.

Одночасно з цим євро подорожчав на 1,5% – до 70,9 рубля.

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Епідемія коронавірусу також призвела до падіння індексів на фондових біржах через що статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 140 млрд доларів.

Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Власник Zara Амансіо Ортега втратив $4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $2,7 млрд.

Рубль на відкритті торгів на Московській біржі у вівторок, 25 лютого, впав до долара і євро

Рубль на відкритті торгів на Московській біржі у вівторок, 25 лютого, впав до долара і євро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

  • За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

  • У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль
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Махно Володимир
Махно Володимир
отлично. надеюсь к началу лета 1 доллар будет = 100 руб.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Суп Кacтpюль, у нас 1 доллар 24 грн, а на россии 1 доллар = 65 руб!!!!! какой дeшeвый pyбль oкaзывaется.....дeрeвянный потому что.
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Ukraine The
Ukraine The
Махно Володимир, вислоух, ты несколько лет назад это пророчил здесь после "санкций иЗада"
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Куни Чан
Куни Чан
Весь мир валится если че, пока не будет новости типо "найдена вакцина" так и будет трясти.
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фил филька
фил филька
странно а рубль-гривна 2,67 на начало дня и 2,67 на сейчас. че гривна тоже рухнула стало быть?))
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фил филька
фил филька
вот цука еще и лаптем маня назвал))) умора)
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фил филька
фил филька
Махно Володимир, ого вот так биржевой маклер у нас тут объявился))) то есть доллар подорожал к рублю а к гривне нет и при этом гривна и рубль не изменили отношения? тогда ты можешь стать миллионером за секунду: купи доллары поменяй на гривны потом на рубли и снова на доллары и так крутани на бирже много раз - вот ты и богач)))
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