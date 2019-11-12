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12 листопада • оновлено в 16:13
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Рубали ліс у величезних масштабах: СБУ накрила групу зловмисників під Харковом

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Співробітники служби безпеки (СБУ) України припинили роботу злочинної мережі, яка в Харківській області займалася незаконною вирубкою і переробкою деревини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. У відомстві також зазначають, що держава через діяльність нелегального виробництва отримала збиток на 21 млн грн.

Рубали ліс у величезних масштабах: СБУ накрила групу зловмисників під Харковом

ssu.gov.ua

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"У Балаклійському районі учасники груп організували незаконну вирубку дерев твердих порід для підпільного виробництва вугілля. Заготовлену сировину ділки переробляли в саморобних печах, які без захисних систем забруднювали повітря шкідливими речовинами. Готову продукцію вони реалізовували через місця роздрібної торгівлі", – відзначили в Службі безпеки України .

За даними силовиків, діяльність ще чотирьох незаконних виробництв була припинена в Ізюмському, Вовчанському, Балаклійському та Красноградському районах.

Рубали ліс у величезних масштабах: СБУ накрила групу зловмисників під Харковом

ssu.gov.ua

При цьому в Ізюмі оперативники виявили підпільні склади, на території яких зберігався готове вугілля. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад п'ятдесят тонн деревного вугілля, пакувальні матеріали і фасувальне обладнання на півтора мільйона гривень.

"Більшість екологічно шкідливих виробництв перебувало в безпосередній близькості до населених пунктів регіону і загрожувало здоров'ю їх мешканців. За висновком економічних та інженерно-екологічних експертиз, діяльність угруповань завдала збитків державі більш ніж 21 млн грн", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент Володимир Зеленський доручив Кабміну ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити законопроект про порядок її реалізації на конкурсній основі.

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Місце
Україна Харків
Тег
Служба безпеки України
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