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27 лютого • оновлено в 04:57
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Росіяни висміяли новий перл пропагандистів Кремля

1.6т
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У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру.

Відповідний перл пропагандистів висміяли користувачі Twitter, побачивши в цьому слові ненормативну лексику.

"Слово дня – "допіздержкі". Той незручний момент, коли проговорилися", – пише блогер Радикальний евфемізм.

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"Взагалі все, що зараз відбувається в країні – це ДОПІЗДЕРЖКІ", – зазначив користувач з ніком Деградація і маразм.

"Здалося? Ідеальне слово для опису ж. "У цьому році дефіцит бюджету склав півтора трильйона рублів. Допіздержкі", – іронізує Захист Чубакки.

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висміяли нові податки і зростання цін. Зокрема, в РФ доходи від експорту нафти, нафтопродуктів та газу за підсумками минулого року перевищили 259,5 млрд доларів. Однак замість зростання заробітних плат і поліпшення рівня життя росіяни отримали лише нові податки.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну если что, РБК, как раз, антироссийская либеральная помойка :) Впрочем, обозным горе-авторам, все равно, им лишь бы пyкнyть погромче. А термин смешной вышел, да. Не "дорогое Бали", конечно, но тоже ничего. Мастера на рбк сидят :)
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