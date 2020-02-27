У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру.

Відповідний перл пропагандистів висміяли користувачі Twitter, побачивши в цьому слові ненормативну лексику.

"Слово дня – "допіздержкі". Той незручний момент, коли проговорилися", – пише блогер Радикальний евфемізм.

"Взагалі все, що зараз відбувається в країні – це ДОПІЗДЕРЖКІ", – зазначив користувач з ніком Деградація і маразм.

"Здалося? Ідеальне слово для опису ж. "У цьому році дефіцит бюджету склав півтора трильйона рублів. Допіздержкі", – іронізує Захист Чубакки.

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

У Росії на одному з популярних інформаційних ресурсів пояснили "допіздержкамі" нерентабельність виробництва цукру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висміяли нові податки і зростання цін. Зокрема, в РФ доходи від експорту нафти, нафтопродуктів та газу за підсумками минулого року перевищили 259,5 млрд доларів. Однак замість зростання заробітних плат і поліпшення рівня життя росіяни отримали лише нові податки.

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