"Росіяни самі не можуть": фінансист назвав слабке місце Кремля

Нова хвиля санкцій США не призведе до краху російської економіки. Слабким місцем кремлівського режиму є доступ до технологій, які в Росії виробляти не можуть.

Як написав у статті для "Європейської правди" керівник аналітичного підрозділу ICU Олександр Вальчишен, закриття рахунків в банках США або обмеження доступу до американської платіжної системи, значною мірою, істотно не вплине на економіку РФ.

"Найбільшого удару по російській економіці може завдати блокування доступу до технологічно-передових реальних активів і технологій - всього, що росіяни не здатні самостійно виготовити і купують за кордоном, зокрема навіть споживчі товари", - пояснив експерт.

Він додав, що дії кремлівського режиму щодо підвищення пенсійного віку в Росії підкосили рейтинг влади.

"Кремлю вкрай необхідний контроль над настроями власних громадян, щодо яких потрібні дієві заходи стимулювання. Останній крок Кремля щодо проведення пенсійної реформи підкосив рейтинг російської влади. Для стимулювання позитивних настроїв потрібно все більше коштів, що має стати додатковим приводом для девальвації рубля", - заключив Вальчишен.

Як повідомлявOBOZREVATEL, через анонс нових обмежувальних заходів США офіційний курс російської валюти демонстрував різке падіння протягом тижня.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов вже пригрозив, що у відповідь на санкції Росія продовжить позбуватися від американських цінних паперів і збільшувати розрахунки в національній валюті. Після цієї заяви багато експертів вже напророкували Росії долар по 100 рублів.