Росія заплатила Україні за "брудну нафту"? Розкрито несподівані наслідки

Україна нібито отримала грошову компенсацію від Росії за "брудну нафту Путіна", яка потрапила в трубопровід "Дружба".

Про це в ефірі ObozTV з посиланням на власні джерела заявив експерт нафтогазового ринку України Леонід Косянчук. За його словами, в результаті українська сторона отримала "прибуток" в розмірі приблизно 2 млн євро.

"Наскільки мені відомо з першоджерел, то Україна отримала певну компенсацію. На сьогоднішній день "Укртранснафта" навіть має з цього зиск (з урахуванням всіх понесених витрат. – Ред.) приблизно в 2 млн євро. Тобто, ми навіть виграли від цього" , – повідомив Косянчук.

За його даними, до судового розгляду офіційної претензії справа так і не дійшла.

"Там все полюбовно вирішилося. В рамках домовленостей Миколи Миколайовича, нинішнього керівника "Укртранснафти" (Гавриленка. – Ред.), і керівництва "Транснафти Росії", – розповів експерт.

druzhba.transneft.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

У той же час стало відомо, що "брудна нафту" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

В російській нафті виявили підвищений вміст органічних хлоридів, який в десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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