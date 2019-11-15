Росія частково заборонила оренду квартир: у Криму забили на сполох

Російська Федерація заборонила подобово здавати квартири туристам, зокрема і в окупованому Криму.

У такий спосіб відтепер на надання готельних послуг у житлових приміщеннях накладена заборона, свідчить постанова уряду РФ, опублікована на порталі правової інформації.

"Не допускається розміщення в житлових приміщеннях промислових виробництв, готелів, а також здійснення в житлових приміщеннях місіонерської діяльності ... Житлове приміщення не може використовуватися для надання готельних послуг", – йдеться в документі.

Відповідну заборону для кримчан висміяли користувачі мережі.

"Барабанний дріб. У Росії заборонили подобово здавати квартири туристам. Кримчани, привіт! Рідна гавань вам тут покращила! Ловіть", – пише блогерка RoksolanaToday & Крим25% у Twitter.

"Ну ви всі у рай!!!" – зазначив Honda Hornet.

"А навіщо на військовій базі туристи, будуть воякам рашинським за безкоштовно здавати", – резюмував CopokdvaNelox.

Пізніше перший заступник голови комітету Держдуми з ЖКГ Сергій Пахомов зазначив, що постанова про заборону готелів у житлових приміщеннях не можна трактувати як заборону подобової оренди квартир.

"Це в будь-якому разі приведення у відповідність нормативки до законів про хостели. Нового в ньому нічого. Друге. Короткострокову оренду майна ніхто не може обмежити в принципі. Це свобода розпорядження власністю. Це записано всюди, де тільки можна", – заявив Пахомов, передає "Взгляд".

Барабанна дробь- "У Росії заборонили подобово здавати квартири туристам"

Кримчани, привіт!

Рідна гавань вам тут Новинка!

ловите pic.twitter.com/8kUu0iX8kI - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 15 листопада 2019 р

А навіщо на військовій базі туристи, будуть воякам рашінскім за безкоштовно здавати. - Нелох Сорокдвагода (@CopokdvaNelox) 15 листопада 2019 р

Ну ви все в рай !!! pic.twitter.com/uJxh4IlfU6 - Honda Hornet🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇨🇦🇮🇱🇬🇪🚭 (@ HondaHornet8) 15 листопада 2019 р

Російська Федерація заборонила подобово здавати квартири туристам, зокрема і в окупованому Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії ухвалили законопроєкт про хостели. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори проєкту закону стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів й апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований заклад, у розряд нежитлового приміщення.

Однак, за фактом, тоді мініготелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у спорудах, де на першому розташовані магазини.

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