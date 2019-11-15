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15 листопада • оновлено в 13:06
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Росія частково заборонила оренду квартир: у Криму забили на сполох

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Російська Федерація заборонила подобово здавати квартири туристам, зокрема і в окупованому Криму.

У такий спосіб відтепер на надання готельних послуг у житлових приміщеннях накладена заборона, свідчить постанова уряду РФ, опублікована на порталі правової інформації.

"Не допускається розміщення в житлових приміщеннях промислових виробництв, готелів, а також здійснення в житлових приміщеннях місіонерської діяльності ... Житлове приміщення не може використовуватися для надання готельних послуг", – йдеться в документі.

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Відповідну заборону для кримчан висміяли користувачі мережі.

"Барабанний дріб. У Росії заборонили подобово здавати квартири туристам. Кримчани, привіт! Рідна гавань вам тут покращила! Ловіть", – пише блогерка RoksolanaToday & Крим25% у Twitter.

"Ну ви всі у рай!!!" – зазначив Honda Hornet.

"А навіщо на військовій базі туристи, будуть воякам рашинським за безкоштовно здавати", – резюмував CopokdvaNelox.

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Пізніше перший заступник голови комітету Держдуми з ЖКГ Сергій Пахомов зазначив, що постанова про заборону готелів у житлових приміщеннях не можна трактувати як заборону подобової оренди квартир.

"Це в будь-якому разі приведення у відповідність нормативки до законів про хостели. Нового в ньому нічого. Друге. Короткострокову оренду майна ніхто не може обмежити в принципі. Це свобода розпорядження власністю. Це записано всюди, де тільки можна", – заявив Пахомов, передає "Взгляд".

Російська Федерація заборонила подобово здавати квартири туристам, зокрема і в окупованому Криму

Російська Федерація заборонила подобово здавати квартири туристам, зокрема і в окупованому Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії ухвалили законопроєкт про хостели. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори проєкту закону стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів й апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований заклад, у розряд нежитлового приміщення.

Однак, за фактом, тоді мініготелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у спорудах, де на першому розташовані магазини.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
нармальное постановление, надо Зеленскому взять на вооружение
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ха ха попали в говень под названием рашка
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Обоз, не надо перекручивать таким образом постановление о запрете гостиниц( хостелах) в жилых помещениях.
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