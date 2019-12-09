Росія виставила рахунок Україні на $4,5 млрд: за що вимагають гроші

У зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань щодо євробондів Росія вимагає близько 4,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.

Про це стало відомо з повідомлення Міністерства фінансів РФ про початок слухань у Верховному суді Великобританії, передає Інтерфакс-Україна.

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Там стартували чотириденні слухання щодо апеляції компанії The Law Debenture Trust Corporation plc, яка діє від імені Росії. Вона була подана на рішення Апеляційного суду Англії, який відхилив усі пропозиції, крім аргументів України щодо невиконання її зобов'язань за євробондами.

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Йдеться про доводи України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони. Одночасно з цим суд розгляне скаргу України в зв'язку з відхиленням інших її аргументів.

"Якщо Верховний суд винесе рішення щодо аргументу про надання неправомірного тиску на користь трасті (The Law Debenture - прим.) і відмовить у задоволенні скарги України за рештою аргументів, РФ буде мати право на отримання всієї суми заборгованості за єврооблігаціями, а також на додаткові відсотки, і в подальшому оскаржити це рішення вже буде неможливо. РФ зберігає впевненість у тому, що з усіх питань Верховний суд винесе рішення на користь трасті", – наголошується в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Верховний суд Великобританії в понеділок, 9 грудня, почав слухання у справі про борг експрезидента-втікача Віктора Януковича перед Росією.

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