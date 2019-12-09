Головна Новини
9 грудня • оновлено в 20:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росія виставила рахунок Україні на $4,5 млрд: за що вимагають гроші

4.3т
Читати матеріал російською

У зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань щодо євробондів Росія вимагає близько 4,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.

Про це стало відомо з повідомлення Міністерства фінансів РФ про початок слухань у Верховному суді Великобританії, передає Інтерфакс-Україна.

Новини
Україна позичить 500 млн євро у Європи через МВФ

Там стартували чотириденні слухання щодо апеляції компанії The Law Debenture Trust Corporation plc, яка діє від імені Росії. Вона була подана на рішення Апеляційного суду Англії, який відхилив усі пропозиції, крім аргументів України щодо невиконання її зобов'язань за євробондами.

Росія виставила рахунок України на $4,5 млрд

Росія виставила рахунок України на $4,5 млрд

Известия

Йдеться про доводи України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони. Одночасно з цим суд розгляне скаргу України в зв'язку з відхиленням інших її аргументів.

Новини
"Дружба" з Росією завдала Україні мільярдних втрат: Милованов озвучив цифри

"Якщо Верховний суд винесе рішення щодо аргументу про надання неправомірного тиску на користь трасті (The Law Debenture - прим.) і відмовить у задоволенні скарги України за рештою аргументів, РФ буде мати право на отримання всієї суми заборгованості за єврооблігаціями, а також на додаткові відсотки, і в подальшому оскаржити це рішення вже буде неможливо. РФ зберігає впевненість у тому, що з усіх питань Верховний суд винесе рішення на користь трасті", – наголошується в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Верховний суд Великобританії в понеділок, 9 грудня, почав слухання у справі про борг експрезидента-втікача Віктора Януковича перед Росією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Карина Бондаренко
Теги
долги євробонди
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
47
10
Смішно
13
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Ничего не будет. Жизнь показала, что европейские суды ничем не отличаются от Басманного в Москве или Дарницкого в Киеве. Поэтому решение будет принято политическое. Отказать России они не могут, но и засудить Украину тоже. Затянут до бесконечности. Результата не будет никогда.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ну шо, клоун спросил у Путина ЧЕЙ КРЫМ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Сегодня в Верховном суде Великобритании начинаются четырехдневные слушания по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями – компанией «The Law Debenture Trust Corporation plc», действующей от имени Российской Федерации (далее – Трасти), на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины, касающиеся неисполнения обязательств по еврооблигациям Украины номинальной стоимостью 3 млрд. долл. США с процентной ставкой 5% и сроком погашения в 2015 году, приобретенным Российской Федерацией. Верховный суд Великобритании также рассмотрит отдельную жалобу, поданную Украиной в связи с отклонением остальных ее аргументов.ЭТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СУДА.Как видим о каком то долге Януковича ни слова,Тольҡо о госудорственном суверенном долге Украины.Если к тем 4 млрд долга добавятся ещё 3 Януковича о которых визжит обоз и незалежная,мы не будем против.Дерзайте,обезьяны
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги