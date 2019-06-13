Росія вирішила покарати останнього противника "Північного потоку-2"

Росія може зажадати компенсації від Данії через те, що країна досі так і не видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх територіальних водах.

Про це пише Эксперт.Online з посиланням на данські ЗМІ. Зазначається, що Москва може висунути фінансові вимоги Копенгагену за блокування видачі дозволу.

Як відомо, зелене світло від Данії досі не отримане, незважаючи на те, що минуло вже більше року з моменту подачі заявки на прокладання газопроводу.

Посилаючись на заяву компанії Bech-Bruun, яка виступає адвокатом "Північного потоку-2", газета Politiken пише, що зволікання агентства енергетики Данії з рішенням щодо будівництва газопроводу через територіальні води поблизу Борнхольма призведе до того, що Росія вимагатиме компенсації від Копенгагена.

Ситуація з прокладанням "Північного потоку-2" на території Данії досі залишається незрозумілою. До того ж МЗС країни вже третій рік розглядає заявку з боку компаній, які беруть участь у проекті.

Росія може подати до суду позов із метою отримати компенсацію за затягування видачі дозволу, вважають юристи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова ради директорів Nord Stream 2 AG Герхард Шредер описав дії Данії, як такі, що суперечать європейському законодавству, оскільки вона стала єдиною європейською країною, яка не дала дозволу на будівництво "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Проект вже отримав схвалення від Швеції, Фінляндії та Німеччини.

Данія зараз розглядає 2 заявки на будівництво газопроводу за різними маршрутами по різні боки від острова Борнхольм, основний — на південь від острова, альтернативний — на північний захід. У серпні 2018 року компанія Nord Stream-2 була змушена подати заявку на будівництво за альтернативним маршрутом.

Зі свого боку глава "Газпрому" Олексій Міллер упевнений, що газопровід буде добудований у 2019 році, а газ по ньому пустять уже 1 січня 2020 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.