Росія розірве контракт на виробництво ракет в Україні

Російська компанія S7 Space має намір призупинити, а потім і розірвати контракт на виробництво 12 ракет-носіїв "Зеніт" на українському підприємстві "Південмаш".

Очікується, що виробництво заморозять вже в квітні, повідомляють "РІА Новини" з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.

Водночас у "Південмаші" від коментарів відмовилися, а в "Роскосмосі" заявили, що не знають нічого про можливий розрив контракту. Крім того, прес-служба S7 повідомила, що "контракт діє".

У квітні 2017 року компанія S7 Sea Launch Limited (входить до групи S7, яка володіє плавучим космодромом "Морський старт") і "Південмаш" уклали контракт на 12 ракет "Зеніт".

Планувалося, що їх будуть використовувати в програмах "Морський старт" і "Наземний старт" (пуски з Байконуру). Перші дві ракети повинні були бути готові в 2018-2019 роках.

Очікувалося, що перший старт відбудеться у грудні цього року. У квітні, липні та грудні 2020 – ще три старти, а у 2022 – чотири (березень, червень, вересень, грудень).

Останній пуск з "Морського старту" відбувся у 2014 році, оскільки через погіршення відносин Москви і Києва припинилися поставки російських двигунів РД-171 виробництва "Енергомаш". Вони використовувалися в ракеті "Зеніт" – єдиній адаптованій під пуски з плавучого космодрому. Потім космодром законсервували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня 2018 року під час старту ракети "Союз МС-10" до міжнародної космічної станції сталася аварія носія. Через нештатну ситуацію екіпажу довелося здійснити аварійну посадку в Казахстані.

Ризики під час запуску ракети-носія й транспортного пілотованого корабля і його стикування із МКС застрахували у СК "Згода" на 4,65 мільярда рублів. У компанії зазначали: якщо цей інцидент визнають страховим випадком, то це стане однією із найбільших виплат в історії страхування космічних ризиків.

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