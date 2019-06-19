Росія різко посилить захист Кримського мосту: що зробили окупанти

У Росії зібрали перший катер для 115-ї окремої бригади Росгвардії особливого призначення, яка забезпечує охорону Кримського мосту.

Як повідомив радник директора Росгвардії генерал-майор Валерій Грибакін, у Ярославській області суднобудівники Рибінського заводу "Вимпел" спустили на воду перший із чотирьох катерів проекту "Грачонок", передає Lenta.ru.

За словами чиновника, катери цього типу призначені для боротьби з підводними диверсантами у Керченській протоці.

Кримський міст utro.ru

Судно довжиною 31 метр може виконувати будь-які завдання в умовах хвилювання моря до п'яти балів. Воно оснащене глибоководною телевізійною системою і спеціальними гідро- і повітряними локаторами, які дозволяють виявляти, супроводжувати і в автоматичному режимі знищувати цілі на дальності до 2 тисяч метрів і висотах до 1,5 тисячі метрів.

Охорона Кримського мосту Скріншот

Охорона Кримського мосту Скріншот

Швидкість катерів цього проекту — 23 вузла, автономність плавання — 200 морських миль.

На церемонії спуску на воду глава Росгвардії Віктор Золотов повідомив, що війська приступають до захисту енергомосту і транспортного переходу через Керченську протоку. У липні-серпні на воду будуть спущені ще три такі ж катери, а з грудня 2019 року ці фірми заступлять на бойове чергування в Керченській протоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта й Судак.

14 червня в анексованому Криму окупанти здійснили стикування рейок залізничних колій на арці Керченського мосту.

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