Росія призначила постійного торгпреда в Україні вперше з 2012 року

Росія вперше з 2012 року призначила постійного торгового представника в Україні.
Зокрема, торгпредом обрали Андрія Бабка, який з 2013 року обіймав посаду російського торгового представника в Вірменії. Відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Посада торгпреда РФ в Україні була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній представник Сергій Іванов вийшов на пенсію.
З тих пір обов'язки торгового представника виконував Сергій Соломін.
Бабко народився у 1958 році в Амурській області. У 1980 році він закінчив Далекосхідний державний університет за спеціальністю "сходознавець-філолог", в 2005 році отримав юридичну освіту.
У 1997 році Бабко працював заступником голови Приморської торгово-промислової палати із зовнішніх зв'язків, з 2005 по 2011 рік обіймав посаду заступника торгпреда РФ в КНР.
Торгпредом обрали Андрія Бабка, який з 2013 року обіймав посаду російського торгового представника в Вірменії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер — 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.
У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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