Росія призначила постійного торгпреда в Україні вперше з 2012 року

Росія вперше з 2012 року призначила постійного торгового представника в Україні.

Зокрема, торгпредом обрали Андрія Бабка, який з 2013 року обіймав посаду російського торгового представника в Вірменії. Відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Посада торгпреда РФ в Україні була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній представник Сергій Іванов вийшов на пенсію.

З тих пір обов'язки торгового представника виконував Сергій Соломін.

Бабко народився у 1958 році в Амурській області. У 1980 році він закінчив Далекосхідний державний університет за спеціальністю "сходознавець-філолог", в 2005 році отримав юридичну освіту.

У 1997 році Бабко працював заступником голови Приморської торгово-промислової палати із зовнішніх зв'язків, з 2005 по 2011 рік обіймав посаду заступника торгпреда РФ в КНР.

Торгпредом обрали Андрія Бабка, який з 2013 року обіймав посаду російського торгового представника в Вірменії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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