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Росія попросила країну ЄС про поступку для газопроводу Путіна: з'явилася жорстка реакція

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Данія не може ухвалити рішення про видачу дозволу на будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2" за жодною з трьох заявок оператора проекту Nord Stream 2 AG.

Як повідомляє Енергетичне агентство Данії, в третю заявку включені два варіанти маршруту, що проходять по континентальному шельфу на південний схід від острова Борнхольм, розташовані у виключній економічній зоні Данії.

"Енергетичне агентство Данії тепер розпочне обробку заявки та ініціює процес екологічної оцінки. Це включає в себе громадські консультації щодо звіту про вплив проекту на довкілля, ці громадські консультації, як очікується, будуть ініційовані найближчим часом і також включать в себе консультації з пов'язаними країнами з будь-якого можливого транскордонного впливу на довкілля, згідно з Конвенцією Еспо", — йдеться у повідомленні DEA.

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Згідно з інформацією агентства, Данія повинна спільно з розробником проекту відповісти на отримані відгуки, тривалість цієї частини процесу залежатиме від кількості, змісту і складності отриманих в процесі консультацій відгуків, у зв'язку з цим енергетичне агентство наразі не може сказати, коли буде видано дозвіл на будівництво.

Росія попросила країну ЄС про поступку для газопроводу Путіна: з'явилася жорстка реакція

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.

Проект оцінюється у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Данія остання з країн Європейського союзу, яка не погодила маршрут "Північного потоку-2". Раніше дозволи на його будівництво дали Німеччина, Фінляндія і Швеція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня компанія Nord Stream 2 запросила у Данії дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" за третім маршрутом.

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Тема
Північний потік - 2
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Північний потік - 2
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Німак німаком, але як такі "мудрі" фіни і норвежці дали дозвіл. І там все купується і продається.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Повыделываются, но все равно подпишут. Поскольку иначе газопровод пустят в обход их территории, и соответственно, транзит мимо рыла. А сейчас они не за Украину борются, а пытаются выторговать более выгодные для себя условия.
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