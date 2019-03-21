Росія побудувала новий "мегаміст": як він виглядає

Росія завершила роботу зі з'єднання прольоту першого російсько-китайського мосту через річку Амур із села Нижньоленінське Єврейської автономної області в міський повіт Тунцзян на північному сході КНР.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на адміністрацію провінції Хейлунцзян. Зазначається, що вранці 20 березня була вмонтована остання сталева балка.

"Зі свого боку Росія повністю завершила роботи. Це означає, що перший залізничний міст між двома країнами в цілому успішно з'єднаний. Пересування транспорту по ньому буде можливе орієнтовно в липні", — йдеться в заяві.

Міст через Амур

У ньому наголошується, що в останні роки китайсько-російський товарообіг постійно зростає, у зв'язку з чим транспортні перевезення залізницею з порівняно невисокими витратами стають особливо актуальними.

Міст через Амур

Зазначається також, що міст почне функціонувати у вересні 2019 року.

Міст через Амур

Міст, який зв'язує Нижньоленінське і Тунцзян — перший в своєму роді залізничний об'єкт між РФ і Китаєм. Його довжина — 2 209 м, 309 м із них припадає на російську сторону. Угода про його будівництво була підписана у 2013 році, вартість спочатку повинна була становити 9 млрд рублів.

Пізніше роботи зажадали додаткових асигнувань, які були збільшені на 15-20%. Через міст в Китай планується експортувати залізну руду, вугілля, мінеральні добрива, лісову продукцію та інші товари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму на під'їзді до Керченського мосту сталася нова НП — помітно просіло дорожнє полотно.

У коментарі OBOZREVATEL старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що дорога до Кримського мосту буде руйнуватися, тому що окупаційна влада економить на будівельних матеріалах.

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