Росія перекрила нафту Білорусі: у Гончарука повідомили про невідкладні заходи для України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розробляє план дій на випадок загрози впливу зупинки поставок російської нафти в Білорусь на ситуацію в Україні.

Водночас відомство заперечує вплив припинення поставок на ситуацію у країні в короткостроковій перспективі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про зупинку поставок нафти з РФ в Республіку Білорусь на ситуацію в Україні найближчим часом ніяк не вплине", – повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

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"Ми постійно моніторимо ситуацію і працюємо над спільним планом дій щодо усунення будь-якого негативного впливу, який стосується товарообігу нафти і нафтопродуктів з РФ", – резюмував він.

Зокрема, в Білорусі два нафтопереробні заводи повідомили про відсутність контрактів з російськими нафтовими компаніями на поставку нафти і припинення поставок з 1 січня 2020 року.

Обидва НПЗ продовжують роботу на накопичених в кінці грудня залишках сировини. Поточні запаси нафти дозволять зберегти завантаження заводів на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Міністерство розвитку економіки розробляє план дій на випадок загрози впливу зупинки поставок російської нафти в Білорусь на ситуацію в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі, президенти Олександр Лукашенко й Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії та Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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