Росія обвалила світові ціни на нафту: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 2 вересня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,96 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,05% – до 55,07 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,5% до 56,68 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Зокрема, голова Міненерго Росії Олександр Новак визнав, що в серпні країна скоротила видобуток сировини менше, ніж планувала, повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з домовленостями ОПЕК+, Москва повинна скоротити видобуток на 228 тис. барелів на добу, до 11,17 млн б/д і зберігати цей рівень протягом дії угоди.

Однак у серпні Росія збільшила видобуток нафти до 11,3 млн б/д, недовиконавши угоду на 56%.

"Оскільки Росія відступає від угоди, цілком ймовірно, що трейдери більше не будуть повністю довіряти угоді ОПЕК+", – повідомив аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

"Водночас варто відзначити, що місяцем раніше скорочення видобутку Росією було більш істотним, ніж вимагала угода", – резюмував він.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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